Тищенко: фактор военных угроз сегодня возрастает – Беларуси нельзя ослаблять позиции

Не просто защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы. Одну из ключевых задач, которая стоит перед пограничными войсками, озвучил Президент. Во Дворце Независимости 30 января шла речь о национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим принят важнейший документ – Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году. Мероприятие традиционное для начала года, но непростая ситуация обязывает быть начеку – практически каждый километр наших рубежей, по сути, находится под прицелом. Польша, Латвия и Литва уже давно взяли курс на милитаризацию. К нашим границам активно стягиваются силы НАТО, проводятся многочисленные учения, возводятся заградительные укрепления.

Не успокаивает ситуация и на украинском направлении. Провокаций со стороны Киева, в том числе связанных с залетом беспилотников на нашу территорию, стало меньше – это подтверждают в пограничном ведомстве, но угроза сохраняется. Такие обстоятельства диктуют и повышенные требования к охране государственной границы. В том числе задействовать в ее защите все силовые структуры – от милиции до военных.