Тищенко: фактор военных угроз сегодня возрастает – Беларуси нельзя ослаблять позиции
Не просто защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы. Одну из ключевых задач, которая стоит перед пограничными войсками, озвучил Президент. Во Дворце Независимости 30 января шла речь о национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим принят важнейший документ – Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году. Мероприятие традиционное для начала года, но непростая ситуация обязывает быть начеку – практически каждый километр наших рубежей, по сути, находится под прицелом. Польша, Латвия и Литва уже давно взяли курс на милитаризацию. К нашим границам активно стягиваются силы НАТО, проводятся многочисленные учения, возводятся заградительные укрепления.
Не успокаивает ситуация и на украинском направлении. Провокаций со стороны Киева, в том числе связанных с залетом беспилотников на нашу территорию, стало меньше – это подтверждают в пограничном ведомстве, но угроза сохраняется. Такие обстоятельства диктуют и повышенные требования к охране государственной границы. В том числе задействовать в ее защите все силовые структуры – от милиции до военных.
Свыше 3 600 километров – на земле, по воде и в воздухе. Евгений Пустовой о защите суверенитета и обороне нашей страны.
Вдоль наших границ строят заборы, и военные базы. Выбрасывают к нам изувеченных беженцев и подбрасывают провокации. За минувший год более 40 раз украинская сторона пыталась создать инциденты на границе, почти в половине случаев украинские беспилотники залетали на нашу территорию.
Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости насколько традиционная, настолько важная. Главнокомандующий принимает решение на охрану государственной границы. В нынешних условиях это не просто процедура государственного этикета, это один из инструментов гарантий мирного неба над нашей страной.
Лукашенко: важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы.
Они смотрят на нашу территорию через прицел, а мы – в оба. Наша госграница одна из нервных точек противостояния. Теперь уже не только Минска и соседних стран с нереализованными геополитическими амбициями – противостояния глобального Востока с коллективным Западом. И, похоже, после, говоря по-белорусски, лагодных выборов Президента это противостояние сохраняется. Хотя сам Президент Лукашенко дал вполне конкретные сигналы Западу.
Лукашенко: с Германией у нас много общего в политике, диктатура у нас одинаковая. Подробнее.
Там же на пресс-конференции в присутствии международных медиа глава государства обратился и к властям Польши. Несмотря и вопреки – Минск за политику добрососедства.
Лукашенко: я хочу, чтобы у нас с Польшей были хорошие отношения.
Открытость границ продемонстрировали иностранным медиа, такое поручение лично дал глава государства. «Новая Гута» не Побраде – здесь наступательную технику не прячут.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Фактор военных угроз сегодня возрастает многократно, включая военный конфликт в Украине, в том числе даже эти новые планы НАТО на 2025 год по проведению гигантского учения. Все это указывает на то, что ослаблять позиции нам никак не позволительно. И укрепление границы сегодня не просто правоохранительный фактор, но и усиленный военный вариант.