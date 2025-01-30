Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Я, как и большинство девушек, к футболу имею отношение постольку-поскольку, но наш герой этому виду спорта посвятил (только задумайтесь!) более полувека. Олег Викентьевич Чикун – судья международного класса. С Президентом они виделись трижды при разных обстоятельствах. Поводом для встречи в 2024 году стало открытие оздоровительного центра в Дзержинске. Собственно, в этом спортивном зале и завязался диалог Александра Григорьевича и Олега Викентьевича. Наш герой не спасовал ни тогда, ни сейчас. Почему Запад финтит в отношении белорусского спорта и какое будущее у нашего футбола? Об этом и не только из первых уст.
Олег Чикун, председатель Федерации футбола Минской области:
Я вам скажу, практически было и неожиданно, в конце очень приятно для меня, потому что встретиться через 30 лет от первой игры и до последней встречи в этом спортивном зале, в ФОКе. Когда Президент открыто сказал, что ты еще бегаешь, настолько было приятно, честно вам скажу. Очень был счастлив, очень было приятно слышать такие слова. Он полностью расположил к себе, было легко и очень приятно общаться с ним.
Я попросил его сделать начальный удар перед тем, как провести нашу товарищескую встречу. И он абсолютно легко, непринужденно подошел к средней линии поля и говорит: «Куда мне направить мяч?» И он таким обводящим ударом или, как говорят, сухим листом сделал передачу мяча Александру Генриховичу, нашему губернатору Минской области.
Олег Чикун:
Занимался в сельской школе. Естественно, таких возможностей, чтобы более профессионально заниматься футболом, не было. Было все на любительском уровне. Но таких больших высот в плане дальнейших достижений в футболе у меня особо не было. Просто посчастливилось вернуться на родину в Столбцовский район, в эту спортивную школу в качестве тренера, потом завуча. В этом плане мне посчастливилось тоже случайно стать футбольным арбитром. Как и футболисты, так и судьи – это штучный товар, поэтому в этом плане надо прилагать много усилий. В первую очередь это, естественно, понимание, знание правил игры в футбол. Это очень высокая степень физической подготовленности. Наш Президент – один из немногих, который уделяет такое пристальное внимание развитию физкультуры и спорта в стране. А ведь это очень важно! Это здоровая нация и так далее. Поэтому со стороны Президента здесь очень здорово. В частности, футбол… Конкретно сегодня строятся объекты, создаются такие условия, вкладываются и финансовые средства немалые. Поэтому, естественно, надо давать результат.
Олег Чикун:
Абсолютно прав наш президент. Это база, вы сами понимаете. Это один из главных элементов, который заложен в организме, в функциональных возможностях, в том числе, в первую очередь, у спортсмена. Поэтому физическая подготовка – это один из самых главных компонентов подготовки высокопрофессионального спортсмена, футболиста. Поэтому абсолютно правильно. Каждый хочет победить, каждый стремится к этому. То есть вершина всего – это победа. И поэтому здесь влияют многие факторы. Я допускаю, при всех равных условиях, это где-то везение.
Олег Чикун:
Уделять надо внимание развитию детского футбола, но в том числе и любительского массового футбола, особенно среди детей. Как в прошлом. Такие соревнования, как дворовые спартакиады даже проходили. Да, немножко время утеряло тот же дворовой футбол. Посмотрите, сколько наших звезд становилось, которые выходили, тренируясь здесь, на асфальте, на площадках, на грунте, на обычном песке. Это была система, это вовлеченность. Поэтому в данном случае, я думаю, развитие детского футбола, любительского и массового все-таки даст толчок, чтобы он переходил на более расширенный уровень. Второй фактор – кадры. Качественные, высококвалифицированные кадры, я имею в виду и тренерский, и преподавательский состав и так далее – уделять этому надо более пристальное внимание.
Виктория Ходосок:
Вы какими-то качествами похожи на Президента?
Олег Чикун:
Я бы хотел, наверное, у Александра Григорьевича позаимствовать первое качество – это целеустремленность, решительность. Ну и, естественно, эту открытость, которую он располагает и к людям, и так далее. Вот эти важнейшие качества я бы хотел позаимствовать у Президента.