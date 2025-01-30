Виктория Ходосок, политический обозреватель: Я, как и большинство девушек, к футболу имею отношение постольку-поскольку, но наш герой этому виду спорта посвятил (только задумайтесь!) более полувека. Олег Викентьевич Чикун – судья международного класса. С Президентом они виделись трижды при разных обстоятельствах. Поводом для встречи в 2024 году стало открытие оздоровительного центра в Дзержинске. Собственно, в этом спортивном зале и завязался диалог Александра Григорьевича и Олега Викентьевича. Наш герой не спасовал ни тогда, ни сейчас. Почему Запад финтит в отношении белорусского спорта и какое будущее у нашего футбола? Об этом и не только из первых уст.

Олег Чикун, председатель Федерации футбола Минской области:

Я вам скажу, практически было и неожиданно, в конце очень приятно для меня, потому что встретиться через 30 лет от первой игры и до последней встречи в этом спортивном зале, в ФОКе. Когда Президент открыто сказал, что ты еще бегаешь, настолько было приятно, честно вам скажу. Очень был счастлив, очень было приятно слышать такие слова. Он полностью расположил к себе, было легко и очень приятно общаться с ним.

Я попросил его сделать начальный удар перед тем, как провести нашу товарищескую встречу. И он абсолютно легко, непринужденно подошел к средней линии поля и говорит: «Куда мне направить мяч?» И он таким обводящим ударом или, как говорят, сухим листом сделал передачу мяча Александру Генриховичу, нашему губернатору Минской области.

«Мне посчастливилось стать футбольным арбитром. Как и футболисты, так и судьи – это штучный товар»

Олег Чикун:

Занимался в сельской школе. Естественно, таких возможностей, чтобы более профессионально заниматься футболом, не было. Было все на любительском уровне. Но таких больших высот в плане дальнейших достижений в футболе у меня особо не было. Просто посчастливилось вернуться на родину в Столбцовский район, в эту спортивную школу в качестве тренера, потом завуча. В этом плане мне посчастливилось тоже случайно стать футбольным арбитром. Как и футболисты, так и судьи – это штучный товар, поэтому в этом плане надо прилагать много усилий. В первую очередь это, естественно, понимание, знание правил игры в футбол. Это очень высокая степень физической подготовленности. Наш Президент – один из немногих, который уделяет такое пристальное внимание развитию физкультуры и спорта в стране. А ведь это очень важно! Это здоровая нация и так далее. Поэтому со стороны Президента здесь очень здорово. В частности, футбол… Конкретно сегодня строятся объекты, создаются такие условия, вкладываются и финансовые средства немалые. Поэтому, естественно, надо давать результат.