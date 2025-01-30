«Спорт – это посол мира». Чикун о санкциях и международных футбольных турнирах

Олег Чикун, председатель Федерации футбола Минской области:

Постоянно слежу за международными соревнованиями, в частности, показ финальной части Игр чемпионата Европы – 2024. Во-первых, мы благодарны. В первую очередь вашему каналу, конечно. Мы, как и все специалисты, пытались как можно больше взять информации, посмотреть, проанализировать, посмотреть за работой своих коллег и так далее. Поэтому это очень важно. То, что нет такой возможности, это тоже неправильно, потому что должны видеть это зрелище все абсолютно. Поэтому, чем больше вы будете показывать и пропагандировать этот вид спорта, то это всем на пользу. Мое мнение, спорт – это посол мира. Должны соревноваться все, должны участвовать все. И то, что делается сейчас со стороны санкций и так далее, я считаю, это в корне неправильно. Потому что в том числе, например, дают играть нашим командам, футбольным клубам, национальной сборной, но мы играем за границей, играем на других полях. Конечно, если бы мы принимали у себя в стране, у наб были бы полные стадионы, была бы ошеломляющая поддержка болельщиков как сборникам, так и представителям клубов.