Лукашенко: я хочу, чтобы у нас с Польшей были хорошие отношения

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Более того, наши двери открыты. По безвизу Беларусь могут посещать граждане из нескольких десятков стран. Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки. Мы интеллектуальная нация, но в то же время нация справедливости. Поэтому свои умения и навыки, в том числе в области искусственного интеллекта, Президент Лукашенко пообещал не употреблять во время электоральной кампании в соседней Польше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2020 году все протесты, блицкриг осуществлялся руководством откуда? Из Польши. Марек, я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения. Поверьте, в Беларуси больше никогда не будет Президента другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Появилось свежее заявление министра иностранных дел Польши как раз по поводу нашего сегодняшнего дня. Да, тут сказано, сегодня выборы в Беларуси, выборы в кавычки, естественно, взяты. Ожидание того, кто будет объявлен победителем, невыносимо. Но, правда, надо отдать должное, тут потом, значит, попросил Сикорский, смея не называть Александра Лукашенко последним диктатором Европы, это несправедливо. Ну и, конечно, там он сделал отсылку уже, что агрессия и так далее, и Владимира Владимировича вспомнил.