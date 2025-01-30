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Лукашенко: важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы

30 января 2025 10:32
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Президент Беларуси утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил глава государства, важно не просто ее защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы.

Лукашенко: важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы-2

Решение об охране границы традиционно подписывается в начале года, но в данной обстановке это важнейшее мероприятие по защите суверенитета страны, ведь обстановка на рубежах непростая – отметил Александр Лукашенко. В их защите задействованы все силовые структуры от милиции до военных – подчеркнул Главнокомандующий – ведь обеспечить охрану свыше 3,6 тысяч километров одними пограничными войсками сложно. 

Лукашенко: важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиционно в начале года, как это у нас принято, мы в очередной раз утверждаем решение на охрану государственной границы. Сегодняшнее решение – это не просто линия государственной границы на земле, по воде и в воздухе. Это серьезнейшее решение по защите суверенитета и обороне нашего государства. Скажу откровенно, нам очень важно, наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача наших пограничников – предупредить о возможных угрозах нашей безопасности. Тогда, отмобилизовав все силы, которые есть в стране (от милиции до армии, Министерства обороны), мы сможем противостоять противнику.

Лукашенко: важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы-6

Председатель Госпогранкомитета доложил Президенту о результатах выполнения поручений главы государства. Прозвучал и анализ происходящего по внешнему контуру нашей страны. Так, на Латвийском участке продолжаются работы по прикрытию границы заградительным забором. Латвийские силовики не прекращают практику жестокого обращения с беженцами. На Литовском направлении ситуация схожая. К тому же в непосредственной близости от Беларуси проводятся учения НАТО, размещаются воинские контингенты. В 2024 году со стороны Украины совершена 41 провокация, из которых 17 связано с залетом беспилотников на нашу территорию. В 2024 году сохранялись очереди фур перед автодорожными пунктами пропуска «Каменный Лог», «Григоровщина», «Бенякони», «Козловичи». Их основной причиной по-прежнему является невыполнение сопредельной стороной договоренностей по пропуску транспортных средств.

Лукашенко: важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы-8

Александр Лукашенко:
Ситуация на рубежах нашей границы непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников.

Несмотря на все искусственно создаваемые препятствия, белорусские пограничники продолжали обеспечивать пропуск граждан Евросоюза в безвизовом порядке. Таким образом Беларусь посетили свыше 235 тысяч иностранных граждан.

# Александр Лукашенко # Государственная граница Беларуси

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