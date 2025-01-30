Лукашенко: важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы

Президент Беларуси утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил глава государства, важно не просто ее защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы.

Решение об охране границы традиционно подписывается в начале года, но в данной обстановке это важнейшее мероприятие по защите суверенитета страны, ведь обстановка на рубежах непростая – отметил Александр Лукашенко. В их защите задействованы все силовые структуры от милиции до военных – подчеркнул Главнокомандующий – ведь обеспечить охрану свыше 3,6 тысяч километров одними пограничными войсками сложно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно в начале года, как это у нас принято, мы в очередной раз утверждаем решение на охрану государственной границы. Сегодняшнее решение – это не просто линия государственной границы на земле, по воде и в воздухе. Это серьезнейшее решение по защите суверенитета и обороне нашего государства. Скажу откровенно, нам очень важно, наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача наших пограничников – предупредить о возможных угрозах нашей безопасности. Тогда, отмобилизовав все силы, которые есть в стране (от милиции до армии, Министерства обороны), мы сможем противостоять противнику.

Председатель Госпогранкомитета доложил Президенту о результатах выполнения поручений главы государства. Прозвучал и анализ происходящего по внешнему контуру нашей страны. Так, на Латвийском участке продолжаются работы по прикрытию границы заградительным забором. Латвийские силовики не прекращают практику жестокого обращения с беженцами. На Литовском направлении ситуация схожая. К тому же в непосредственной близости от Беларуси проводятся учения НАТО, размещаются воинские контингенты. В 2024 году со стороны Украины совершена 41 провокация, из которых 17 связано с залетом беспилотников на нашу территорию. В 2024 году сохранялись очереди фур перед автодорожными пунктами пропуска «Каменный Лог», «Григоровщина», «Бенякони», «Козловичи». Их основной причиной по-прежнему является невыполнение сопредельной стороной договоренностей по пропуску транспортных средств.