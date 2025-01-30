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Президент Лаоса поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

30 января 2025 17:02
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С победой на выборах белорусского лидера поздравил и Президент Лаосской Народно-Демократической Республики. Выразив убеждение, что под руководством Александра Лукашенко Беларусь будет и далее развиваться и процветать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Лаоса поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах-2

В Лаосе рады продолжению взаимодействия с нашим Президентом. Там рассчитывают на дальнейшее укрепление и расширение дружественных отношений и высокого уровня сотрудничества, взаимопонимания, доверия и взаимопомощи между нашими государствами во благо народов и во имя сохранения мира и стабильности в регионе и на всей планете. Президент Лаоса пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в благородной деятельности, а дружественному белорусскому народу – благополучия и процветания.

# Выборы в Беларуси # Беларусь-Лаос # Александр Лукашенко

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