Президент Лаоса поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

С победой на выборах белорусского лидера поздравил и Президент Лаосской Народно-Демократической Республики. Выразив убеждение, что под руководством Александра Лукашенко Беларусь будет и далее развиваться и процветать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лаосе рады продолжению взаимодействия с нашим Президентом. Там рассчитывают на дальнейшее укрепление и расширение дружественных отношений и высокого уровня сотрудничества, взаимопонимания, доверия и взаимопомощи между нашими государствами во благо народов и во имя сохранения мира и стабильности в регионе и на всей планете. Президент Лаоса пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в благородной деятельности, а дружественному белорусскому народу – благополучия и процветания.