«Самый главный якорь – поддержка». Чем увлекаются обладатели приза фестиваля «Семьи за мир и созидание»

Чем увлекается семья Бриль и как готовилась удивлять жюри в сюжете Анны Куртасовой.

Новости Беларуси. Семья Бриль из Копыльского района – обладательница приза зрительских симпатий областного фестиваля «Семьи за мир и созидание». На конкурсе они успешно показали актерский номер и представили социальный проект «Веска фэст», сообщили в программе «Минщина» на СТВ .

Это было 10 лет назад. Тогда Дина и Руслан Бриль впервые встретились. Познакомились случайно, но можно сказать, что любовь с первого взгляда. Далее были красивая свадьба и дочка Василиса.

Дина Бриль:

Познакомились в 2011 году, встретились заново в 2013, поженились в 2016. Семья у нас очень дружная на самом деле. Самый, мне кажется, главный якорь, который есть в нашей семье, – это поддержка.

Брили живут в агрогородке Мажа под Копылем. Глава семейства работает в МЧС – плотный график, поэтому во время съемки нашего сюжета он был на службе. Дина Бриль – творческая натура. По профессии модельер. Работает методистом в районном центре традиционной культуры. Создает костюмы и занимается организацией праздников.