Студенты используют ChatGPT для написания диплома. Чем это может обернуться?

Есть ли опасность в искусственном интеллекте? Именно эта тема стала сегодня наиболее актуальной. Поэтому не обошлось без жарких дискуссий. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас в стране кто-нибудь этим занимается? Я знаю, что есть блогер, публицист Юрий Терех, который занимается этими нейросетями. Все, больше никто не занимается. Мы просто потом опять поднимем ручки и скажем: а что нам делать?
Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Я знаю точно, что мои коллеги в университете активно пользуются искусственным интеллектом даже в написании своих научных работ (курсовых, дипломных). И это страшно, что люди перестают мыслить.
Григорий Азаренок:
5 лет назад заказывали дипломы у специальных фирм.
Алина Ретькова:
Они не то, чтобы не заказывают. Они вбивают информацию, и она отфильтровывается. Разве это хорошо? Где инновации? Где ваши идеи? Вы перестанете мыслить полностью, если будете использовать эти чаты.
Григорий Азаренок:
Так нам же говорят: так и надо. Комфорт, удобно. Главное – жрать, носить одежду.
Алина Ретькова:
Это не комфорт. Ты перестаешь думать. Если ты перестаешь думать ты деградируешь. И как ты потом себя в обществе будешь представлять?
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