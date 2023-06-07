Студенты используют ChatGPT для написания диплома. Чем это может обернуться?

Григорий Азаренок, СТВ: У нас в стране кто-нибудь этим занимается? Я знаю, что есть блогер, публицист Юрий Терех, который занимается этими нейросетями. Все, больше никто не занимается. Мы просто потом опять поднимем ручки и скажем: а что нам делать?

Есть ли опасность в искусственном интеллекте? Именно эта тема стала сегодня наиболее актуальной. Поэтому не обошлось без жарких дискуссий. В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Я знаю точно, что мои коллеги в университете активно пользуются искусственным интеллектом даже в написании своих научных работ (курсовых, дипломных). И это страшно, что люди перестают мыслить.

Григорий Азаренок:

5 лет назад заказывали дипломы у специальных фирм.

Алина Ретькова:

Они не то, чтобы не заказывают. Они вбивают информацию, и она отфильтровывается. Разве это хорошо? Где инновации? Где ваши идеи? Вы перестанете мыслить полностью, если будете использовать эти чаты.

Григорий Азаренок:

Так нам же говорят: так и надо. Комфорт, удобно. Главное – жрать, носить одежду.

Алина Ретькова:

Это не комфорт. Ты перестаешь думать. Если ты перестаешь думать ты деградируешь. И как ты потом себя в обществе будешь представлять?

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