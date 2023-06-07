«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?

Новости Беларуси. Полторы тысячи школьников оздоровятся в летних лагерях на Любанщине. Для них разработана яркая развлекательная программа: квесты, викторины, спортивные соревнования. Большое внимание уделяют и патриотическому воспитанию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее – Дарья Седун.

Сосновый лес, солнце, детский смех и музыка вокруг. Первая летняя смена в оздоровительном лагере «Оресса» началась ярко. Сегодня здесь отдыхает более 100 ребят со всего Любанского района. Каждый день запоминается новыми приключениями и эмоциями.

Дарья Седун, корреспондент:

Большую часть времени ребята проводят на свежем воздухе. Футбол, баскетбол, танцы, экскурсии, каждый вечер песни под гитару. Кстати, многие ребята в «Орессе» уже не в первый раз.

– Я шесть раз был в «Орессе». Тут хорошо. Отдыхать можно. Свежий воздух, леса.

– Тут можно поиграть в футбол с друзьями. Сегодня, может быть, поедем на речку.

– Лагерь сам по себе очень хороший. Мы каждый день делаем утреннюю зарядку, ходим на завтрак. У нас бывают спортландии, где мы бегаем.