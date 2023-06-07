«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?
Новости Беларуси. Полторы тысячи школьников оздоровятся в летних лагерях на Любанщине. Для них разработана яркая развлекательная программа: квесты, викторины, спортивные соревнования. Большое внимание уделяют и патриотическому воспитанию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее – Дарья Седун.
Сосновый лес, солнце, детский смех и музыка вокруг. Первая летняя смена в оздоровительном лагере «Оресса» началась ярко. Сегодня здесь отдыхает более 100 ребят со всего Любанского района. Каждый день запоминается новыми приключениями и эмоциями.
Дарья Седун, корреспондент:
Большую часть времени ребята проводят на свежем воздухе. Футбол, баскетбол, танцы, экскурсии, каждый вечер песни под гитару. Кстати, многие ребята в «Орессе» уже не в первый раз.
– Я шесть раз был в «Орессе». Тут хорошо. Отдыхать можно. Свежий воздух, леса.
– Тут можно поиграть в футбол с друзьями. Сегодня, может быть, поедем на речку.
– Лагерь сам по себе очень хороший. Мы каждый день делаем утреннюю зарядку, ходим на завтрак. У нас бывают спортландии, где мы бегаем.
Каждый год программу обновляют. Так, сегодня на базе «Орессы» работает оборонно-спортивный лагерь «Защитники Отечества». В первой смене 50 ребят – это десятиклассники со всего Любанского района.
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