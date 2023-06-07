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«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?

07 июня 2023 17:33
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Новости Беларуси. Полторы тысячи школьников оздоровятся в летних лагерях на Любанщине. Для них разработана яркая развлекательная программа: квесты, викторины, спортивные соревнования. Большое внимание уделяют и патриотическому воспитанию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее – Дарья Седун.

«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?-1

Сосновый лес, солнце, детский смех и музыка вокруг. Первая летняя смена в оздоровительном лагере «Оресса» началась ярко. Сегодня здесь отдыхает более 100 ребят со всего Любанского района. Каждый день запоминается новыми приключениями и эмоциями.

«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?-4

Дарья Седун, корреспондент:
Большую часть времени ребята проводят на свежем воздухе. Футбол, баскетбол, танцы, экскурсии, каждый вечер песни под гитару. Кстати, многие ребята в «Орессе» уже не в первый раз.

«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?-7

Я шесть раз был в «Орессе». Тут хорошо. Отдыхать можно. Свежий воздух, леса.

«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?-10

Тут можно поиграть в футбол с друзьями. Сегодня, может быть, поедем на речку.

«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?-13

Лагерь сам по себе очень хороший. Мы каждый день делаем утреннюю зарядку, ходим на завтрак. У нас бывают спортландии, где мы бегаем.

«Каждый год программу обновляют». Что нового можно узнать о лагере «Оресса»?-16

Каждый год программу обновляют. Так, сегодня на базе «Орессы» работает оборонно-спортивный лагерь «Защитники Отечества». В первой смене 50 ребят – это десятиклассники со всего Любанского района.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области

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