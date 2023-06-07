Упрощает бытовую жизнь или мешает человеку развиваться? Узнали плюсы и минусы искусственного интеллекта
Есть ли опасность в искусственном интеллекте? Именно эта тема стала сегодня наиболее актуальной. Поэтому не обошлось без жарких дискуссий. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Ваша команда говорит, что ничего страшного, что все больше искусственного интеллекта в нашей жизни, нет. Почему?
Максим Сыцевич, председатель комиссии по вопросам науки и образования Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Все верно. Где здесь проблема? В чем? Искусственный интеллект помогает нам: в жизни, в качестве помощника у вас в телефоне. В чем проблема?
Григорий Азаренок:
Мы видим, что люди перестают читать, думать. «Алиса» за них думает.
Максим Сыцевич:
Почему за них думает? Человек сам генерирует вопросы и спрашивает. Человек может обучаться на искусственном интеллекте.
Григорий Азаренок:
Может, но не обучается. Мы берем человека 1980-х и современного человека. Современный тупее.
Елизавета Кулешова, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Нет, тут нужно точно осознавать, с какой целью человек использует этот искусственный интеллект. Ведь многие используют его для образования. Например, они не понимают, как сделать задание. Они знают базу, но, например, забыли формулу.
Григорий Азаренок:
Книги не читают. Какое образование?
Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Уже в России есть случаи, когда молодой человек, получая образование, написал свою дипломную работу и ее защитил. Это хорошо, когда устраняется возможность мыслить, чтобы человек поработал, сделал какой-то анализ? Он это отдает искусственному интеллекту.
Григорий Азаренок:
Все опасности мы понимаем, но технический прогресс мы не остановим, это физически невозможно. И что делать?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
В искусственном интеллекте есть как свои плюсы, так и минусы. С точки зрения упрощения нашей повседневной жизни, комфорта, безусловно, есть плюсы. Если мы говорим про национальную безопасность, вопросы обработки персональных данных, безопасности жизнедеятельности человека, чтобы он не подвергал себя опасности.
Григорий Азаренок:
Какие могут быть опасности?
Никита Рачиловский:
Как были случаи во время холодной войны, когда датчики показывали, что с территории США были выпущены ядерные боеголовки.
Григорий Азаренок:
И пока майор не сообразил… А мог бы не сообразить и ответить.
Никита Рачиловский:
Да, то есть человеческий фактор все решил. Человек сам по себе не идеален. Так как он может создать искусственный интеллект, который будет везде удовлетворять его потребности?
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