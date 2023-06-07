Упрощает бытовую жизнь или мешает человеку развиваться? Узнали плюсы и минусы искусственного интеллекта

Есть ли опасность в искусственном интеллекте? Именно эта тема стала сегодня наиболее актуальной. Поэтому не обошлось без жарких дискуссий. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Ваша команда говорит, что ничего страшного, что все больше искусственного интеллекта в нашей жизни, нет. Почему?

Максим Сыцевич, председатель комиссии по вопросам науки и образования Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Все верно. Где здесь проблема? В чем? Искусственный интеллект помогает нам: в жизни, в качестве помощника у вас в телефоне. В чем проблема? Григорий Азаренок:

Мы видим, что люди перестают читать, думать. «Алиса» за них думает. Максим Сыцевич:

Почему за них думает? Человек сам генерирует вопросы и спрашивает. Человек может обучаться на искусственном интеллекте. Григорий Азаренок:

Может, но не обучается. Мы берем человека 1980-х и современного человека. Современный тупее.

Елизавета Кулешова, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Нет, тут нужно точно осознавать, с какой целью человек использует этот искусственный интеллект. Ведь многие используют его для образования. Например, они не понимают, как сделать задание. Они знают базу, но, например, забыли формулу. Григорий Азаренок:

Книги не читают. Какое образование?

Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Уже в России есть случаи, когда молодой человек, получая образование, написал свою дипломную работу и ее защитил. Это хорошо, когда устраняется возможность мыслить, чтобы человек поработал, сделал какой-то анализ? Он это отдает искусственному интеллекту. Григорий Азаренок:

Все опасности мы понимаем, но технический прогресс мы не остановим, это физически невозможно. И что делать?