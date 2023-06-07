Искусственный интеллект оставит людей без работы? Узнали мнение молодёжи

Есть ли опасность в искусственном интеллекте? Именно эта тема стала сегодня наиболее актуальной. Поэтому не обошлось без жарких дискуссий. В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Владислава Столерова, студент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Человек должен сам контролировать искусственный интеллект. Он его создал. Значит, это нам подвластно. В некоторых профессиях искусственный интеллект никогда не заменит человека, потому что он не способен создавать что-то новое или перерабатывать уже существующие мысли так, чтобы была уникальность.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас уже переигрывает в шахматы, потом будет отбивать жен у мужей, а потом мы докатимся до того, что он скажет: человек, подвинься.

Владислава Столерова:

Искусственный интеллект управляется человеком, его использование зависит исключительно от мотивации человека. Если кому-то хочется поиграть в шахматы, то это вполне безобидное использование нейросети. Зачем человеку заставлять искусственный интеллект делать что-то плохое?