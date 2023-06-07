Искусственный интеллект оставит людей без работы? Узнали мнение молодёжи

Есть ли опасность в искусственном интеллекте? Именно эта тема стала сегодня наиболее актуальной. Поэтому не обошлось без жарких дискуссий. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Есть ли опасность в искусственном интеллекте? Именно эта тема стала сегодня наиболее актуальной. Поэтому не обошлось без жарких дискуссий. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Владислава Столерова, студент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:
Человек должен сам контролировать искусственный интеллект. Он его создал. Значит, это нам подвластно. В некоторых профессиях искусственный интеллект никогда не заменит человека, потому что он не способен создавать что-то новое или перерабатывать уже существующие мысли так, чтобы была уникальность.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас уже переигрывает в шахматы, потом будет отбивать жен у мужей, а потом мы докатимся до того, что он скажет: человек, подвинься.
Владислава Столерова:
Искусственный интеллект управляется человеком, его использование зависит исключительно от мотивации человека. Если кому-то хочется поиграть в шахматы, то это вполне безобидное использование нейросети. Зачем человеку заставлять искусственный интеллект делать что-то плохое?
Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:
Я считаю, что гонка по совершенствованию искусственного интеллекта может привести к созданию страшной, мощной, неконтролируемой технологии, которая может привести к устранению рабочих мест и принести вред людям. Ни одна даже самая продвинутая машина не обладает нервной системой. Даже полная эмуляция человеческого мозга не заставит эту машину чувствовать эмпатию, какие-то эмоции переживать.
Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
По поводу потери рабочих мест. Когда появились новые технологии… А на опасном производстве, когда люди идут, работают, травятся? Искусственный интеллект нам пришел на помощь. Сейчас роботы там работают. А космос. Человек сейчас на Марсе находится? Он не сможет там жить, но изучать эту планету надо.
Григорий Азаренок:
Посадим три робота на МТЗ – 50 тысяч мужиков куда?
Евгений Нищименко:
Простите, это уже торможение научного прогресса. Это уже мне напоминает XVIII век, когда люди ложились на рельсы, потому что боялись, что трамваи их заменят и оставят без работы. Человек – такое существо, которое адаптируется ко всему, все осваивает. Поэтому не надо считать, что если развивать искусственный интеллект, то обычный пропадает.
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