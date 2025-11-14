Как селёдки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?

Завершается рабочая неделя – заканчивается терпение у пассажиров маршруток в городах-спутниках. На остановках снова напряженная обстановка. Жители открыто говорят о проблемах с пригородным транспортом, которого остро не хватает, а в часы пик попасть внутрь практически нереально, более того, люди стоят в длинных очередях, нервничают и жалуются, что регулярно опаздывают на работу и занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие отмечают, что подвижной состав не соответствует нагрузке: салон забивается до отказа, ехать неудобно, а иногда приходится пропускать по несколько машин подряд. Наши корреспонденты выехали на место и услышали от пассажиров немало наболевшего: от долгого ожидания до предложений, как улучшить ситуацию.