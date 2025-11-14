Как селёдки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?
Завершается рабочая неделя – заканчивается терпение у пассажиров маршруток в городах-спутниках. На остановках снова напряженная обстановка. Жители открыто говорят о проблемах с пригородным транспортом, которого остро не хватает, а в часы пик попасть внутрь практически нереально, более того, люди стоят в длинных очередях, нервничают и жалуются, что регулярно опаздывают на работу и занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие отмечают, что подвижной состав не соответствует нагрузке: салон забивается до отказа, ехать неудобно, а иногда приходится пропускать по несколько машин подряд. Наши корреспонденты выехали на место и услышали от пассажиров немало наболевшего: от долгого ожидания до предложений, как улучшить ситуацию.
Что говорят люди и какие решения они предлагают – в нашем сюжете.
Антон Чучвага, корреспондент:
Минск, вечер, конец рабочей недели, час пик. Очереди на маршрутки могут достигать нескольких сотен метров. Особенно остро эту проблему ощущают жители городов-спутников. Представьте, что каждый день путь с работы до дома может занимать несколько часов.
Люди жалуются: транспорта не хватает, а в час пик в него просто не влезть – из-за этого многие опаздывают на работу и учебу. На остановках негодуют и делятся наболевшим.
Приходится много тратить времени, пропускать транспортных средств. Приходят транспортные средства, не предназначенные для перевозки на пригород. Стоим, пакуемся как селедки в банке. Очень плохо.
Вечером же людей больше гораздо, чем днем ездит. Здесь нужно, думаю, подходить точечно. Есть период времени, когда хорошо большие автобусы, есть, когда можно справиться маленькими. Хотя хотелось бы, чтобы сел, поехал.
Лукашенко приказал разобраться с очередями на маршрутки: надо заменить автобусами.
– А сколько приходится вам стоять?
– От интервала зависит. Как интервал движения маршрутки, столько и стоишь.
В ближайшие дни на маршруты в города – спутники Минска начнут поступать автобусы.