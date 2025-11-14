Прямой эфир

Как селёдки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?

14 ноября 2025 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершается рабочая неделя – заканчивается терпение у пассажиров маршруток в городах-спутниках. На остановках снова напряженная обстановка. Жители открыто говорят о проблемах с пригородным транспортом, которого остро не хватает, а в часы пик попасть внутрь практически нереально, более того, люди стоят в длинных очередях, нервничают и жалуются, что регулярно опаздывают на работу и занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие отмечают, что подвижной состав не соответствует нагрузке: салон забивается до отказа, ехать неудобно, а иногда приходится пропускать по несколько машин подряд. Наши корреспонденты выехали на место и услышали от пассажиров немало наболевшего: от долгого ожидания до предложений, как улучшить ситуацию.

Что говорят люди и какие решения они предлагают – в нашем сюжете.

Как селёдки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?-2

Антон Чучвага, корреспондент:
Минск, вечер, конец рабочей недели, час пик. Очереди на маршрутки могут достигать нескольких сотен метров. Особенно остро эту проблему ощущают жители городов-спутников. Представьте, что каждый день путь с работы до дома может занимать несколько часов. 

 

Как селёдки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?-4

Люди жалуются: транспорта не хватает, а в час пик в него просто не влезть – из-за этого многие опаздывают на работу и учебу. На остановках негодуют и делятся наболевшим.

Как селёдки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?-6

Приходится много тратить времени, пропускать транспортных средств. Приходят транспортные средства, не предназначенные для перевозки на пригород. Стоим, пакуемся как селедки в банке. Очень плохо.

Как селёдки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?-8

Вечером же людей больше гораздо, чем днем ездит. Здесь нужно, думаю, подходить точечно. Есть период времени, когда хорошо большие автобусы, есть, когда можно справиться маленькими. Хотя хотелось бы, чтобы сел, поехал. 

Лукашенко приказал разобраться с очередями на маршрутки: надо заменить автобусами.

Как селёдки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?-10

А сколько приходится вам стоять? 
– От интервала зависит. Как интервал движения маршрутки, столько и стоишь. 

В ближайшие дни на маршруты в города – спутники Минска начнут поступать автобусы.

# Общественный транспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы
14 ноября 2025 18:11

Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы

Китай собирается переделать мир – что предлагает Компартия? Объяснил политолог
14 ноября 2025 18:05

Китай собирается переделать мир – что предлагает Компартия? Объяснил политолог

Третий энергоблок на БелАЭС – какие преимущества и сколько появится рабочих мест
14 ноября 2025 17:59

Третий энергоблок на БелАЭС – какие преимущества и сколько появится рабочих мест