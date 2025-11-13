Авдонин назвал самую главную задачу искусственного интеллекта

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Технологическая война как раз началась где-то с середины 40-х годов XIX века, где-то с 1836 года начались передовые инвестиции в науку. И с тех пор все крупные капиталы, корпорации, банки инвестируют в науку. Искусственный интеллект – это тоже один из элементов инвестирования. Но на что он направлен? Все говорят, искусственный интеллект – как, что? Самая главная его задача – оптимизация инженерно-конструкторских разработок.

То есть, скорость разработки автомобилей, самолетов, кораблей, космических аппаратов, телекоммуникационного оборудования резко снижается, период разработки. И, естественно, чем быстрее корпорация сделает новый товар или сделает новую машину, тем быстрее она выпустит на рынок, тем быстрее эта продукция захватит рынок. И искусственный интеллект позволяет совершать такие прорывные решения, позволяет быстрее корпорациям зарабатывать, делать быстрее обороты.

И, конечно же, для нас, для страны с экспортоориентированой экономикой важно передовое внедрение искусственного интеллекта. Поэтому наш Президент летит в те страны, которые обладают передовым опытом в искусственном интеллекте, в системе управления дата-центрами, на базе которых строится весь искусственный интеллект. Понимает, как это внедрить у нас, как изменить всю структуру производства для того, чтобы в производстве присутствовали вот эти наработки искусственного интеллекта, чтобы мы могли быстрее снижать затраты на инженерию, на конструирование. Делать быстро-быстро-быстро новые товары, и этими товарами заполнять рынки.

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