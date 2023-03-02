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Первая и единственная белорусская симуляционная аптека открылась в Минске. Посмотрите, как она выглядит

02 марта 2023 08:07
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Яркие витрины, современный инфокиоск, книга замечаний и предложений. Первая и единственная в стране симуляционная аптека распахнула свои двери. В роли провизоров – студенты Белорусского государственного медицинского университета, среди покупателей – их опытные наставники.

Первая и единственная белорусская симуляционная аптека открылась в Минске. Посмотрите, как она выглядит-1

Наталия Гурина, декан фармацевтического факультета Белорусского государственного медицинского университета:
В торговом зале представлен обычный ассортимент аптеки и определенный способ раскладки. Лекарственные средства отдельно от биологически активных добавок, от лекарственно-растительного сырья. Это рабочее место провизора-рецептара. Оно реально работающее, потому что здесь есть и компьютер, и кассовый аппарат.

Первая и единственная белорусская симуляционная аптека открылась в Минске. Посмотрите, как она выглядит-4

В стенах вуза будущие звезды белорусской фармацевтики приобретают ключевые навыки работы в аптеке. Это и полная консультация пациента, и создание индивидуальных лекарственных средств. Добро пожаловать в производственный отдел – сердце учебного полигона. Остановка первая – кабинет для мойки.

Наталия Гурина:
Три раковины для обработки стерильных, глазных лекарственных форм, внутренних, для наружных и помещение для мытья рук. Здесь же имеется сушильный шкаф.

Первая и единственная белорусская симуляционная аптека открылась в Минске. Посмотрите, как она выглядит-7

Большая стирка окончена, следующая станция – стерилизационная.

Наталия Гурина:
Обычный аквадистиллятор, в соответствии с требованиями баллон для сбора воды очищенной, воды для инъекций, автоклав, все приспособления для работы с автоклавом, инструкция, перечень практических компетенций, которые студенты здесь осваивают. Ну, и уже стерильную воду мы передаем в комнату ассистентскую.

Первая и единственная белорусская симуляционная аптека открылась в Минске. Посмотрите, как она выглядит-10

А вот и самая загадочная лаборатория. Именно в этой комнате разноцветные порошки и растворы становятся одним целым. Формулу здоровья учащиеся знают наизусть.

Наталия Гурина:
Детские лекарственные формы, для пожилых людей, безусловно, требуют индивидуального подхода. По рецепту врача провизор имеет возможность изготовить определенное лекарственное средство для конкретного пациента. Все приспособления фармсубстанции, упаковочный материал, весы электронные, ручные, внутриаптечные заготовки.

Первая и единственная белорусская симуляционная аптека открылась в Минске. Посмотрите, как она выглядит-13

Как и в реальной жизни, особое внимание тут уделяют и контролю качества продукции. Точность – превыше всего. На кону самое ценное – жизнь человека.

Наталия Гурина:
Провизоры могут работать не только в аптеке, они работают на фармацевтических промышленных предприятиях, в контрольно-аналитических лабораториях. Кроме того, наши провизоры могут работать в аптечном бизнесе. Маркетологи продвигают лекарственные средства.

Кстати, симуляционная аптека – это еще и универсальная тренировочная площадка для уже дипломированных фармацевтов. Сдавать квалификационный экзамен действующие специалисты будут здесь.

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# Медицина # общество # Вероника Макаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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