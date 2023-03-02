Первая и единственная белорусская симуляционная аптека открылась в Минске. Посмотрите, как она выглядит

Яркие витрины, современный инфокиоск, книга замечаний и предложений. Первая и единственная в стране симуляционная аптека распахнула свои двери. В роли провизоров – студенты Белорусского государственного медицинского университета, среди покупателей – их опытные наставники.

Наталия Гурина, декан фармацевтического факультета Белорусского государственного медицинского университета:

В торговом зале представлен обычный ассортимент аптеки и определенный способ раскладки. Лекарственные средства отдельно от биологически активных добавок, от лекарственно-растительного сырья. Это рабочее место провизора-рецептара. Оно реально работающее, потому что здесь есть и компьютер, и кассовый аппарат.

В стенах вуза будущие звезды белорусской фармацевтики приобретают ключевые навыки работы в аптеке. Это и полная консультация пациента, и создание индивидуальных лекарственных средств. Добро пожаловать в производственный отдел – сердце учебного полигона. Остановка первая – кабинет для мойки. Наталия Гурина:

Три раковины для обработки стерильных, глазных лекарственных форм, внутренних, для наружных и помещение для мытья рук. Здесь же имеется сушильный шкаф.

Большая стирка окончена, следующая станция – стерилизационная. Наталия Гурина:

Обычный аквадистиллятор, в соответствии с требованиями баллон для сбора воды очищенной, воды для инъекций, автоклав, все приспособления для работы с автоклавом, инструкция, перечень практических компетенций, которые студенты здесь осваивают. Ну, и уже стерильную воду мы передаем в комнату ассистентскую.

А вот и самая загадочная лаборатория. Именно в этой комнате разноцветные порошки и растворы становятся одним целым. Формулу здоровья учащиеся знают наизусть. Наталия Гурина:

Детские лекарственные формы, для пожилых людей, безусловно, требуют индивидуального подхода. По рецепту врача провизор имеет возможность изготовить определенное лекарственное средство для конкретного пациента. Все приспособления – фармсубстанции, упаковочный материал, весы электронные, ручные, внутриаптечные заготовки.