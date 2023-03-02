На остановках в Витебске появились QR-коды. По ним можно отслеживать движение общественного транспорта

Новости Витебска. Ждать или не ждать? Жители и гости Витебска теперь могут отслеживать движение общественного транспорта с помощью QR-кода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Витебска. Ждать или не ждать? Жители и гости Витебска теперь могут отслеживать движение общественного транспорта с помощью QR-кода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интерактивными уже стали более 40 остановок. Чтобы получить актуальную информацию, пассажирам достаточно навести камеру смартфона на специальную табличку. За считаные секунды система выдаст в режиме реального времени расположение ближайшего транспорта. Преимуществом таких «умных» остановок, в отличие от других сервисов, является то, что теперь не надо искать местоположение остановки. С помощью QR-табличек оно определяется автоматически.
Ксения Мясоедова, ведущий инженер-технолог предприятия «Оператор перевозок»:
В первую очередь, конечно же, мы заботимся о жителях нашего города. И данную услугу мы ввели для удобства наших пассажиров. Учет количества запросов на использование QR-кодов ведется программистами нашего предприятия. В дальнейшем мы хотим еще разработать таблички с QR-кодами, где будут показывать также и трамваи.
Планируется, что информационными табличками в городе оснастят около 80 остановок.
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