Визит Лукашенко в Китай официально завершён

Государственный визит Александра Лукашенко в Китай придал мощный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Заключено почти четыре десятка соглашений и контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический эффект оценивается в 3,5 миллиарда долларов. И это лишь предварительные итоги. Визит белорусского лидера в Поднебесную официально завершен. Самолет главы государства вылетел из Пекина.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Тестировал лично. Лукашенко пригласил в Беларусь китайского автопроизводителя

Лукашенко предложил Китаю продолжить строительство биотехнологической корпорации в Беларуси

Сергей Алейник: в ходе визита в Китай было подписано 27 соглашений и заключено 8 контрактов