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Визит Лукашенко в Китай официально завершён

02 марта 2023 08:03
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Государственный визит Александра Лукашенко в Китай придал мощный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Заключено почти четыре десятка соглашений и контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит Лукашенко в Китай официально завершён-1

Экономический эффект оценивается в 3,5 миллиарда долларов. И это лишь предварительные итоги. Визит белорусского лидера в Поднебесную официально завершен. Самолет главы государства вылетел из Пекина.

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# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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