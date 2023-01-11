«Теряет свою государственность». Почему руководство Украины ведёт неправильную политику?

Григорий Азаренок, СТВ: И вот на самом деле смотришь на это озлобленное лицо, вспоминаешь Алексея Журавкина, Дашу Дугину. Вот он напитался этой кровью. Расстрелянные в Купянске, истерзанные в Херсоне, в Харьковской области, постоянный кромешный ад Донецка, Горловки. Этот весь кромешный ад, и он в нем воплощается. Берешь его окружение, каждый – эталонная сволочь. Бандиты типичные. Арестович с беспрерывным враньем, которым он гордится, наслаждается этим враньем. Это какой-то коллективный антихрист на самом деле.

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Действительно, пришло к власти самое отребье. Люди с низменными чувствами, качествами, потребностями. Что могло быть лучше для наших оппонентов, чем привести к власти таких беспринципных людей, которым на землю и народ просто плевать? Они исключительно свой меркантильный интерес и выгоду из этого получают, но смогут ли они потом этим воспользоваться? Не понимают ведь идиоты, что после того, как они исполнят эту свою зловещую роль, и сами перестанут быть нужными своим хозяевам, пропадут бесследно. Можем видеть уже сейчас, как за Зеленским ходят охранники. На самом деле непонятно, это охрана или конвой. Он понимает, что если дальше не будет исполнять эту роль, играть какого-то президента, его где-то пристрелят и скажут, что это русские. Поэтому незавидная судьба, страшная для душ. Не нам судить.

Но действительно кровью умылась Украина из-за таких деятелей, из-за бездумных людей, которые хотели получить какие-то коврижки, ничего не делая. Думали, на майдане поскакав, придут какие-то из-за бугра деятели, всем помогут, обогреют, работу найдут, заводы. Это их главная фишка. Что они обсуждают в этих чатах? Кому в какой стране лучше живется именно безработному, это их заветная мечта. На наших глазах Украина теряет свою государственность. Как говорят, недогосударство. Они потеряли возможность быть мощной, счастливой, радостной страной.

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