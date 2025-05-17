Баскетболисты «Минска» сравняли счёт в финальной серии за золото ЧБ

Баскетболисты «Минска» сравняли счет в финальной серии за золото чемпионата Беларуси. Противостоит горожанам «Гродно-93», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После стартового поражения действующие обладатели трофея праздновали викторию. После первой половины матча комфортный перевес был на стороне лидеров регулярного сезона, они уходили на большой перерыв с преимуществом в пять очков. Третий период прошел на равных. Однако в заключительной четверти столичный клуб сумел нивелировать отставание и вырвал победу с результатом 66:63. В следующий раз соперники встретятся 22 мая во Дворце спорта.

На старте бронзовой серии могилевский «Борисфен» был сильнее витебского «Рубона».