Григорий Азаренок, СТВ: Пишет человек под ником «Бусел»: Алексею Талаю за его деятельность по организации отдыха донбасских детей низкий поклон. Расскажите немного. Мы же смотрели, это просто потрясающе. Некоторые с самого своего рождения не знают мирной жизни, некоторые совсем недавно с этим столкнулись. Тем не менее они в Беларуси отдохнули?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим тайны мировой элиты и духовный мир Беларуси. В гостях писатель Юрий Воробьевский и паралимпиец Алексей Талай.

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Конечно, для них это было нечто совершенно новое в жизни. Новые эмоции, новые переживания. Действительно, некоторые из них были рождены в войне, вся жизнь протекала под бомбежками, под угрозой жизни. Они не знали, что такое просто пройтись по улице, не озираться, не слушать, где и что может прилететь. Для них это окно в новый мир.

Алексей Талай: Польша – это первая Украина, силу которой направляли против других славян – подробности здесь.

Сегодня взяв с собой эти ощущения и новые эмоции, они будут размышлять, думать, вспоминать это долгие месяцы и годы. И мы очень надеемся, что это позволит им где-то внутри стабилизироваться, найти новую мечту, чтобы этот огонь где-то разгорался, становился все больше и мощнее. И вместе с тем это помогло им дальше переживать те последствия и ужасы, которые все еще происходят на их родной земле.