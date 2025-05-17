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Новую экологичную упаковку разработали белорусские учёные

17 мая 2025 17:08
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Белорусские ученые активно работают над технологиями создания биоразлагаемой упаковки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты Национальной академии наук Беларуси выпустили первую опытную партию экологичных одноразовых стаканчиков. Изделия сделаны полностью из белорусского сырья и безвредны для окружающей среды. Первая партия уже поступила в производство.

Новую экологичную упаковку разработали белорусские учёные-2

Научный сотрудник Светланы Лемешонок проводит исследование целлюлозного материала на водонепроницаемость. Из этой заготовки впоследствии сделают одноразовый стаканчик.

Новую экологичную упаковку разработали белорусские учёные-4

Чтобы стаканчик выдержал, продолжительное время мог быть в использовании, не размокал, очень важно сделать внутренне покрытие внутренне гидрофобным.

Новую экологичную упаковку разработали белорусские учёные-6

Процесс от идеи до разработки сложный и многоступенчатый. Над ним трудится команда специалистов. У каждого в технологической цепи свое задание. Все начинается с подборки подходящей целлюлозы. Затем листы бумаги нарезают, делают заготовки и придают нужную форму. И наносят специальное покрытие, которое делает стаканчик водо- и жиростойким.

Новую экологичную упаковку разработали белорусские учёные-8

Сергей Игнатович, младший научный сотрудник Института химии новых материалов НАН Беларуси:
Нам важно, чтобы жидкость, которая была помещена в стакан, не впитывалась стенками. Вот эти покрытия формируют защитный слой, который предотвращает впитывание. Оно выполняет сразу несколько функций. Гидрофобность придает поверхности бумаги и способствует термосвариванию при производстве уже самих стаканов.

Новую экологичную упаковку разработали белорусские учёные-10

Будущий стаканчик покрывают полилактидом – материалом на основе полимолочной кислоты. Он придает упаковке непромокаемость. В отличие от синтетических полимеров, полностью биоразлагаем и безопасен для окружающей среды.

Новую экологичную упаковку разработали белорусские учёные-12

Новинку разработали белорусские ученые. В основе биоупаковки – композитный материал из бумаги и полилактида. Толщина слоя всего 20 микрон. В состав раствора также добавляют антисептические компоненты.

Подробнее в видеоматериале.

# Ученые # Белорусская наука

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