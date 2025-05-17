Новую экологичную упаковку разработали белорусские учёные
Белорусские ученые активно работают над технологиями создания биоразлагаемой упаковки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты Национальной академии наук Беларуси выпустили первую опытную партию экологичных одноразовых стаканчиков. Изделия сделаны полностью из белорусского сырья и безвредны для окружающей среды. Первая партия уже поступила в производство.
Научный сотрудник Светланы Лемешонок проводит исследование целлюлозного материала на водонепроницаемость. Из этой заготовки впоследствии сделают одноразовый стаканчик.
Чтобы стаканчик выдержал, продолжительное время мог быть в использовании, не размокал, очень важно сделать внутренне покрытие внутренне гидрофобным.
Процесс от идеи до разработки сложный и многоступенчатый. Над ним трудится команда специалистов. У каждого в технологической цепи свое задание. Все начинается с подборки подходящей целлюлозы. Затем листы бумаги нарезают, делают заготовки и придают нужную форму. И наносят специальное покрытие, которое делает стаканчик водо- и жиростойким.
Сергей Игнатович, младший научный сотрудник Института химии новых материалов НАН Беларуси:
Нам важно, чтобы жидкость, которая была помещена в стакан, не впитывалась стенками. Вот эти покрытия формируют защитный слой, который предотвращает впитывание. Оно выполняет сразу несколько функций. Гидрофобность придает поверхности бумаги и способствует термосвариванию при производстве уже самих стаканов.
Будущий стаканчик покрывают полилактидом – материалом на основе полимолочной кислоты. Он придает упаковке непромокаемость. В отличие от синтетических полимеров, полностью биоразлагаем и безопасен для окружающей среды.
Новинку разработали белорусские ученые. В основе биоупаковки – композитный материал из бумаги и полилактида. Толщина слоя всего 20 микрон. В состав раствора также добавляют антисептические компоненты.
Подробнее в видеоматериале.