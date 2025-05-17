Международный турнир по шинкиокушинкай карате прошёл в Минске

На базе Дворца спорта «Уручье» прошел международный турнир по шинкиокушинкай карате. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 11 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конкуренцию белорусам составили сильнейшие представители России, ОАЭ, Азербайджана, Узбекистана. Награды нашли своих обладателей сразу в двух разделах: ката и кумите во всех возрастных категориях, начиная с 9 лет. Всего было разыграно более 100 комплектов медалей. Благодаря таким стартам атлеты имеют возможность проверить свои силы и повысить уровень мастерства, а подрастающее поколение приобретает соревновательный опыт.

Никита Русецкий, тренер по шинкиокушинкай карате (Беларусь): Наконец-то возможность подраться у себя в Минске на хорошем турнире. Такой возможности, естественно, надо пользоваться. Для ребят младших – это возможность посмотреть, как дерутся более профессиональные, большего уровня мастера, бойцы. Вот это очередная ступень для моих учеников. Такой опыт международный, думаю, это очень полезно, очень мотивирует на дальнейшие какие-то достижения. Кто выиграет – будет тренироваться, чтобы постичь новые вершины. Кто проиграл – будет тренироваться, чтобы в следующем году осилить эту вершину.

Олег Далидович, главный судья турнира:

Турнир позволяет проверить свой уровень, свою подготовку, свой дух, так как соперники очень достойные. И можно понимать, чего стоит каждый.

Данный международный турнир проводится в Беларуси с 2021 года. И всегда на качественно высоком уровне и неизменно с сильным составом участников.