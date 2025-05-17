Молодёжная сборная Беларуси (U20) по хоккею выиграла серебро турнира в формате 3х3

На Кубке Будущего в Новосибирске прошел турнир по хоккею в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном матче молодежная команда нашей страны одолела дружину России, составленную из исполнителей до 18 лет и оспаривала главный трофей со сборной Студенческой хоккейной лиги. Соперники сумели обеспечить преимущество в три шайбы, однако такое положение дел не устроило подопечных Андрея Михалева и они включились в борьбу. Глеб Корзун и Ярослав Брызгалов сократили отставание в счете до минимума. Но перевести дуэль в серию буллитов не смогли. Поражение – 2:3, и серебряные награды мини-турнира.

Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси (U20) по хоккею:

Хорошие матчи получились. Первым проигрывали, вытянули игру и в концовке забили. Во второй игре тоже могли вытянуть, с сиреной забили, но не зачитали гол. Нам лучше было сразу играть вчетвером, мы бы лучше выглядели. Какая-то робость все равно. Больше хотелось, чтобы было скилов, бросков.

В основном розыгрыше Кубка Будущего в активе наших хоккеистов одна победа, но есть и поражение. 18 мая в заключительном поединке белорусы встретятся со сверстниками из российской молодежки, начало игры в 13 часов 30 минут по минскому времени.