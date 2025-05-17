Шоу мыльных пузырей и интеллектуальные конкурсы! В парке Горького прошёл масштабный семейный праздник
«Беларусь – за крепкую семью и традиционные семейные ценности». Под таким девизом в центре Минска прошел масштабный республиканский праздник. Несмотря на дождливую погоду, в парке Горького собрались десятки посетителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шоу мыльных пузырей, интеллектуальные конкурсы, настольные игры и выставка специальной техники. В программе – десятки развлечений для всех возрастов. Организаторы подготовили ряд мастер-классов по шахматам, шашкам и единоборствам. Для самых активных – спортивные зоны: лазерный тир, футбол и гандбол. Все желающие также могли примерить на себя роль спасателя, полицейского, медика и даже кинолога.
Все очень весело, приятно. Классно провели время.
Я думаю, погода даже не подкачала, а наоборот, добавила какой-то своей изюминки.
Был очень интересный и интерактивный концерт, там, где нам давали пятку и мы выходили, показывали флешмоб. Мы вышли на сцену и хорошо потанцевали.
Да, еще очень хорошо подготовились семьи из наших регионов. Получается, очень хорошо выступили.
На главной сцене праздника чествовали многодетные пары, чей семейный стаж превысил четверть века. Почетными наградами отметили также победителей тематического конкурса в социальных сетях. Творческие семьи выступили на сцене вместе с известными белорусскими исполнителями.
Ольга Мельник:
Мы приехали к вам самого многодетного района нашей республики. Это Столинский район. Поэтому сегодня мы представляем Брестскую область. Семья – это такое многогранное понятие, но в первую очередь – это любовь. Если родители любят друг друга, они подают прекрасный пример для воспитания своих детей, зарождается безусловная любовь к своим детям.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета:
Семья – это наша опора, это наша поддержка, это наши крылья. Поэтому, конечно, сегодня, завершая этим красивым праздником республиканскую акцию, посвященную Дню семьи, мы говорим всем нашим молодым людям, всем нашим белорусам о том, что семья – это самое ценное, что у вас есть.
Праздник в парке Горького завершает республиканскую акцию «Вместе – за крепкую и здоровую семью». В течение недели во всех регионах страны проходили форумы, конкурсы, тематические консультации и чествования, приуроченные ко Дню семьи.