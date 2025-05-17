Шоу мыльных пузырей и интеллектуальные конкурсы! В парке Горького прошёл масштабный семейный праздник

«Беларусь – за крепкую семью и традиционные семейные ценности». Под таким девизом в центре Минска прошел масштабный республиканский праздник. Несмотря на дождливую погоду, в парке Горького собрались десятки посетителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоу мыльных пузырей, интеллектуальные конкурсы, настольные игры и выставка специальной техники. В программе – десятки развлечений для всех возрастов. Организаторы подготовили ряд мастер-классов по шахматам, шашкам и единоборствам. Для самых активных – спортивные зоны: лазерный тир, футбол и гандбол. Все желающие также могли примерить на себя роль спасателя, полицейского, медика и даже кинолога.

Я думаю, погода даже не подкачала, а наоборот, добавила какой-то своей изюминки.

Все очень весело, приятно. Классно провели время.

Был очень интересный и интерактивный концерт, там, где нам давали пятку и мы выходили, показывали флешмоб. Мы вышли на сцену и хорошо потанцевали.

Да, еще очень хорошо подготовились семьи из наших регионов. Получается, очень хорошо выступили.

На главной сцене праздника чествовали многодетные пары, чей семейный стаж превысил четверть века. Почетными наградами отметили также победителей тематического конкурса в социальных сетях. Творческие семьи выступили на сцене вместе с известными белорусскими исполнителями.