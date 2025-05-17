Битва за штурвал на тонущем корабле. Именно такими словами можно охарактеризовать предвыборную кампанию в Польше, первые результаты которой мы сможем наблюдать 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Польше накануне президенстких выборов наступил день тишины. Первый, но очевидно, что не последний тур президентских выборов пройдет в это воскресенье. И этот майский день во всех смыслах станет жарким. Ведь рядовым полякам, похоже, предстоит выбирать из двух зол. Причем под явным давлением извне.

Фаворитом гонки является 53-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский – проевропейский союзник правящей коалиции. За него готовы отдать свои голоса 29 % избирателей, что стало самым маленьким показателем за всю историю партии «Гражданская платформа». Будучи питомцем президента Анджея Дуды и некогда его соперником на выборах 2020 года, он вновь заявляет о себе и не с самой выгодной стороны.

В Сети появился компромат, который подтверждает приверженность Тшасковского к дискредитации своих соперников. Так, фонд «Демократия в действии», далеко не за символическую сумму более чем миллион долларов на протяжении всей кампании поливал грязью в соцсетях неугодный лидеру гонки электорат. Польский фонд «Акция Демократии» засыпал электорат грязью в пользу фаворита гонки Рафала Тшасковского. Организация потратила на рекламу в интернете больше, чем все штабы кандидатов вместе взятые и не отчиталась об этом в рамках избирательной кампании, что является грубым вмешательством в выборы и попранием избирательного кодекса. Однако средства, которые тратила «Демократия в действии» были внешними, от структур-прокладок. В основном это европейские грантовые фонды, связанные с Демпартией США и Соросом.

«Демократия в действии» – это классическая ботоферма, которая якобы оказывала IТ-услуги, для чего нанимала в штат специалистов. Однако реально сотрудники занимались тем, что вели аккаунты в социальных сетях и координировали работу политических групп в «Фейсбуке».