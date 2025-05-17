200 лет служения Родине! Рассказываем историю военной династии пограничника из Гродно

Военные передают традиции, опыт и навыки не только на службе. Что такое любить Родину, стоять на страже ее рубежей, представители династий знают с малых лет. В Гродно служит пограничник в пятом поколении офицеров. Его предки не единожды противостояли захватчикам, стояли на защите мирного неба и интересов своего государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гордость зваться защитником Отечества передается в семье Андрея Цыганкова вот уже два века. Подробности у Галины Буро.

200 лет – именно столько его семейной династии офицеров. Андрей Цыганков уже пятый в роду, кто гордо носит погоны, и третий, кто служит именно в Гродненской пограничной группе. Профессия Родину защищать – это его корни.

Андрей Цыганков, начальник отделения автотехнического обеспечения отдела вооружения Гродненской пограничной группы:

Это семейное мое древо. Отмечено маркером, что пять поколений. И все они военнослужащие.

Прапрадед был полковником царской армии, участником русско-японской и гражданской войн, погиб от тяжелого ранения в бою. Воевал и прадед, уже на фронтах Великой Отечественной войны, служил в управлении НКВД. И, по сути, это была вся информация, которой до недавнего времени располагал Андрей Цыганков. Но три года назад родная сестра прадеда, передала мужчине на хранение бесценные экспонаты: документы, фотографии, награды. Тогда и стало понятно, почему о ветеране войны Алексее Цыганкове так мало сведений в архивах: он служил в легендарном подразделении контрразведки «Смерш» – это сокращение от слов «Смерть шпионам».

Андрей Цыганков, начальник отделения автотехнического обеспечения отдела вооружения Гродненской пограничной группы:

В удостоверении прямо так и написано – начальник ОКР НКВД «Смерш» 72-й дивизии майор Цыганков Алексей Иосифович. Тяжело сейчас найти, поднять архивы, потому что его должность, она до сих пор засекречена. Но мы надеемся, что, может, когда-то пройдет время, архивы будут доступны. И мы расскажем своим внукам, правнукам свои корни, как это все было и как было тяжело. А пока на руках остаются награды прадеда – орден Красной звезды и медаль «За победу над Германией» – для семьи они на вес золота, это священная память о вкладе их героя в борьбу в Великую Победу. И во многом пример фронтового офицера вдохновил сперва деда, потом отца, а затем и правнука встать на защиту своей Родины.