Берись за дело! Показываем, как можно преобразить двор возле своего подъезда

2025-й – Год благоустройства в Беларуси. Время создавать красоту вокруг себя. Это наш общий шанс преобразить страну, наполнить ее уютом, чистотой и гармонией. Каждый уголок: от маленького дворика до целого района, заслуживает внимания и заботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новой рубрике на СТВ мы рассказываем о реальных историях людей, которые не ждут изменений, а создают их своими руками. Вдохновляющие примеры, как даже с небольшими усилиями можно преобразить пространство вокруг: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из дворов Первомайского района. Здесь работники ЖКХ вместе с местными жителями решили с пользой провести время и благоустроить территорию. Расскажите, чем сегодня будем с вами заниматься?