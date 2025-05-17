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Берись за дело! Показываем, как можно преобразить двор возле своего подъезда

17 мая 2025 17:07
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2025-й – Год благоустройства в Беларуси. Время создавать красоту вокруг себя. Это наш общий шанс преобразить страну, наполнить ее уютом, чистотой и гармонией. Каждый уголок: от маленького дворика до целого района, заслуживает внимания и заботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новой рубрике на СТВ мы рассказываем о реальных историях людей, которые не ждут изменений, а создают их своими руками. Вдохновляющие примеры, как даже с небольшими усилиями можно преобразить пространство вокруг: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны.

Берись за дело! Показываем, как можно преобразить двор возле своего подъезда-2

Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из дворов Первомайского района. Здесь работники ЖКХ вместе с местными жителями решили с пользой провести время и благоустроить территорию. Расскажите, чем сегодня будем с вами заниматься?

Берись за дело! Показываем, как можно преобразить двор возле своего подъезда-4

Оксана Галанова, начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию и технадзору ЖКХ Первомайского района Минска:
Хотим выполнить работу по покосу травы. И после этого (во избежание гниения этой растительности) хотим ее убрать. Также в планах у нас выполнить очистку пешеходных дорожек.

Диана Головач:
Отлично. Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет. Расскажите, почему сегодня работаем на этой территории?

Оксана Галанова:
В этом году в рамках весеннего месячника и в рамках субботников мы подготавливаем все дворы к летнему периоду. Поэтому это не только эта территория, в настоящее время у нас работают и на других территориях Первомайского района. Тут дворовая территория довольно большая. Очень радует то, что жители принимают активное участие.

Подробнее в видео.

# Год благоустройства

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