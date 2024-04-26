Терех: ВНС – очень серьёзные посылы, очень серьёзный шаг

Григорий Азаренок, СТВ:

Как тебе Всебелорусское народное собрание?

Юрий Терех, публицист:

Очень серьезные посылы, очень серьезный шаг. И оно прямо показывает всю эту напряженность ситуации. Вот там прямо проявилось все. Насколько мы сейчас находимся у крутого поворота и насколько нам будет важно твердо как-то удерживать страну в этом всем. Потому что проблемы еще будут, в покое нас не оставят. Предпринимаем меры, собственно. Это и есть одна из тех мер, которые нам потребовались для удержания страны.

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