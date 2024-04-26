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Терех: ВНС – очень серьёзные посылы, очень серьёзный шаг

26 апреля 2024 19:38
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прошлое, настоящее и будущее патриотической песни, а также поговорим о подвигах белорусских спецслужб. В гостях солист группы Skynet Иван Пономарев и публицист Юрий Терех.

Терех: ВНС – очень серьёзные посылы, очень серьёзный шаг-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Как тебе Всебелорусское народное собрание?

Юрий Терех, публицист:
Очень серьезные посылы, очень серьезный шаг. И оно прямо показывает всю эту напряженность ситуации. Вот там прямо проявилось все. Насколько мы сейчас находимся у крутого поворота и насколько нам будет важно твердо как-то удерживать страну в этом всем. Потому что проблемы еще будут, в покое нас не оставят. Предпринимаем меры, собственно. Это и есть одна из тех мер, которые нам потребовались для удержания страны.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Юрий Терех

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