Терех: ВНС – очень серьёзные посылы, очень серьёзный шаг

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прошлое, настоящее и будущее патриотической песни, а также поговорим о подвигах белорусских спецслужб. В гостях солист группы Skynet Иван Пономарев и публицист Юрий Терех.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как тебе Всебелорусское народное собрание?
Юрий Терех, публицист:
Очень серьезные посылы, очень серьезный шаг. И оно прямо показывает всю эту напряженность ситуации. Вот там прямо проявилось все. Насколько мы сейчас находимся у крутого поворота и насколько нам будет важно твердо как-то удерживать страну в этом всем. Потому что проблемы еще будут, в покое нас не оставят. Предпринимаем меры, собственно. Это и есть одна из тех мер, которые нам потребовались для удержания страны.
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