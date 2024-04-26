Площадь загрязнения сократилась вдвое – как в Беларуси обеспечивают радиационную безопасность?

Последствия аварии на ЧАЭС затронули более двух десятков стран, но около 35 % всех радиоактивных выпадений осели на территории нашей страны. Пострадали люди, экология и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

38 лет назад в Чернобыле произошла беспрецедентная авария, которая изменила судьбы миллионов белорусов. Для нас она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием. Загрязненными радиоактивными веществами оказались 56 районов – почти четвертая часть страны. Около 500 населенных пунктов и 340 промышленных предприятий прекратили свое существование. Чернобыльский удар стал вызовом нашему народу и, вопреки всему, сплотил людей в желании сохранить свой край. С тех пор на восстановление территорий Беларусь потратила около 20 миллиардов долларов. На эти деньги построены десятки тысяч квартир, более сотни школ и детских садов, тысячи километров дорог. Безопасность проживания и чистоту продуктов обеспечили медики и ученые.

Игорь Чешик, директор института радиобиологии НАН Беларуси: Чернобыльская проблема действительно не то чтобы уходит. Да, она, возможно, теряет актуальность, в связи с тем, что государством была проделана огромная работа, вложены огромные человеческие, финансовые, научные ресурсы, чтобы обеспечить максимальную радиационную безопасность на этих территориях.

С момента катастрофы площадь загрязнения цезием-137 в Беларуси сократилась практически вдвое, с 23 до 12 % от всей территории страны. Госатомнадзор каждый год отслеживает динамику изменений и контролирует радиационную безопасность. Она отвечает всем международным стандартам. С учетом их строилась и первая Белорусская атомная электростанция.

Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой, оно не пострадает даже в случае землетрясения, урагана, взрыва и падения самолета. Это не раз подтверждали международные экспертные комиссии. Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты Островецкой АЭС по процедуре Европейского союза.