Праздник каждому – как поздравляют ветеранов в год 80-летия освобождения Беларуси?

Своей независимостью и возможностью жить в мире, мы обязаны им. В преддверии Дня Победы по всей стране чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня, 26 апреля, праздник организовали в территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лицах почетных жителей столицы – искренние улыбки.

Чествовать ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы – добрая традиция. Сегодня в территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска праздник организовали для почетных жителей столицы. Бывшие партизаны, подпольщики и участники боевых действий – каждый из них в те сложные годы вносил свой вклад в приближение победного мая. И у каждого за плечами не только фронтовые подвиги, но и большой трудовой путь. Пример для будущих поколений.

Поздравить ветеранов, сказать им слова благодарности и вручить материальную помощь ко Дню Победы приехали депутаты, представители Министерства труда и социальной защиты, а также молодежь. В 2024 году в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков размер выплат увеличили в два раза. Денежную помощь уже получили около 6 тысяч адресатов.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Самый высокий размер выплат – 4 тысячи рублей – предназначен для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Это непосредственные участников боевых действий, самые привилегированные категории среди ветеранов. А остальные категории – это блокадники Ленинграда, труженики тыла. Эти категории получают 2 тысячи рублей. Есть категория лиц, пострадавших от последствий войны, – это бывшие узники фашизма и члены их семей, погибших военнослужащих. Им выплаты осуществляются в размере тысячи рублей.

Ветераны Великой Отечественной войны и люди, пострадавшие от ее последствий, в нашей стране окружены вниманием и заботой. С каждым годом перечень социальных услуг охватывает все больше категорий граждан. Так, в Палате представителей в первом чтении принят проект закона по вопросам ветеранов. Документ предполагает расширение льгот.