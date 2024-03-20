Терех о новых змагарских паспортах Беларуси: очередной распил грантов Запада

Григорий Азаренок, СТВ:

Вышла вторая серия паспортной трилогии Игоря Тура. Мы сейчас это все обсудим, но давайте посмотрим то, что было вчера насчет паспортов. Вы же все помните, они сделали паспорт без гадящего мужика.

Юрий Терех, публицист:

В итоге. Конечно, вообще сделали его без Шагала, потому что правообладатели возмутились. И змагары даже не смогли копейки оплатить за эти авторские права. Там же копейки были какие-то там, не так много этих денег. Нет, не могут.



Григорий Азаренок:

Юрий, ну сегодня они весь день зняўпраўджвалі, рассматривали под увеличительным стеклом, перелистывали страницы, взвешивали то, что они увидели на экране.

Юрий Терех:

А что им еще делать? Ну, опять же, мы вот смеемся, а смотри как. Сначала они получили грант на разработку этого паспорта. Далее его на свои конторы, попилили. Потом стали менять дизайн, потому что зажали денег от грантов отдать немножко правообладателям. И эти деньги попилили. Сделали макет. Эта котлетная фея каталась с этим паспортом формата А4 по всей Европе. Тоже за гранты все оплачено. Сейчас вот эти материалы все там заказывают, тоже гранты на это получают.

То есть как бы это все смешно и понятно, что это не кончится ничем, но они очень на всем этом хорошо заработают. А те, кто подставился в этой всей истории, просто сядут. Сейчас сядут, сядут с этих народных посольств. Вот эти самые, кто там причастен к ним, у нас кого отловят. А там будут нормально сидеть с деньгами.

Григорий Азаренок:

Полная база данных всех, кто заказывал эти паспорта.

Юрий Терех:

Надо понимать, что этот проект был исключительно для зарабатывания денег, а не для создания каких-то паспортов.

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