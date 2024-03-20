«Договорняк» с вузами не прокатит! Какие вопросы остро стоят в сфере высшего образования?

Новости Беларуси. Решение проблемных вопросов, которые накопились в национальной системе высшей школы. Первые итоги масштабной работы, которая началась после недавнего совещания у главы государства, подвели 20 марта на заседании Республиканского совета ректоров вузов. Оно прошло на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как намерены достигать качества в сфере высшего образования? В материале Глеба Прокофьева.

Сергей Моцар, выпускник Гомельского технического университета, два года назад примкнул к двухтысячному коллективу «Гомельстекло». Спустя год молодой инженер стал ведущим специалистом и успешно закрепился на рабочем месте. Привлекла достойная зарплата и активная общественная жизнь. Также среди бонусов – при трудоустройстве молодой специалист получает разовую выплату в 10 базовых величин и дополнительные выходные к свадьбе и рождению ребенка. Иногородним предприятие предоставляет общежитие.

Сергей Моцар, ведущий инженер-электроник предприятия «Гомельстекло»:

Вуз – это больше работа, нацеленная на групповой подход. Тебе никто ничего не объясняет индивидуально, нет конкретики в оборудовании, вы все изучаете поверхностно. А придя на предприятие, работаешь с конкретным оборудованием, с конкретным производителем. И постепенно с помощью наставника все познаешь.

В 2023 году коллектив «Гомельстекло» пополнили 22 молодых специалиста, 12 из которых сразу отправились исполнять воинскую обязанность. За остальными на предприятии закрепили наставников. Курируют молодых специалистов на протяжении двух лет. Кстати, за «педагогическую» деятельность на «Гомельстекло» предусмотрена небольшая мотивационная выплата, а механизм работы прописан в положении о наставничестве. Пополняя кадровый резерв, предприятие отдает предпочтение тем, кто уже проходил у них практику.

Это положительный пример. Однако есть немало случаев, когда после окончания вуза выпускники работают не по профилю. Подготовка непрофильных специалистов, низкая закрепляемость на рабочем месте, уход из профессии – это те проблемы, которые сегодня необходимо решать. На это неоднократно обращал внимание глава государства. Лукашенко устроил разнос в образовании: надо встряхнуть вузы!

Детально изучив ситуацию на рынке труда, вузы делают принципиальный акцент на подготовку инженерно-технических работников, специалистов медицинского профиля и педагогических кадров. Кроме того, Министерство образования сейчас приступило к полной ревизии содержания учебных программ. Задача – сверить актуальность не только знаний, но и компетенций, которые получает выпускник учреждения высшего образования.