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Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины

20 марта 2024 18:39
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История страны начинается с истории малой родины. В этом убежден 9-классник Антон Кухто из Докшицкого района. Школьник разработал экскурсионный маршрут по Крулевщинскому краю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начинается он с храма Святой праведной Анны в деревне Слобода. На протяжении полугода юный краевед изучал летопись святыни. Результат кропотливого труда – Гран-при международного конкурса исследовательских работ «Духовный свет».

Александра Ходюкова записалась на экскурсию.

Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины-1

Сейчас мы с вами пройдем к одному из уникальных храмов – Святой праведной Анны в деревне Слобода.

С этой точки на карте начинается путешествие по Крулевщинскому краю. В основе экскурсии – рассказ о 300-летней истории храма Святой праведной Анны в деревне Слобода. Над созданием культурно-просветительского маршрута по местам своей малой родины 9-классник Антон Кухто трудился не один месяц. Изучал старые фотографии и документы, искал информацию в газетах, беседовал со старожилами.

Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины-4

Антон Кухто, учащийся Крулевщинской cредней школы Докшицкого района им. И.Ф. Титкова:
Когда-то в Слободе была замечательная брусчатка, и Екатерина II вместе со своей семьей проезжала через Слободу. Она остановилась в одном из домов, чтобы полюбоваться пейзажами, а также отдохнуть. У нее родилась дочь, которую нарекли Анна. В честь рождения дочери в Слободе и построили храм в честь Святой праведной Анны.

Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины-7

Во время Великой Отечественной войны недалеко от церкви немцы установили виселицу, где казнили партизан и помогавшим им местных жителей. Вскоре храм был закрыт, а в 1967 году и вовсе разрушен.

Как местные жители восстанавливали храм, смотрите в сюжете.

# Достопримечательности # общество # Александра Ходюкова

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