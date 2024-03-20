Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины

История страны начинается с истории малой родины. В этом убежден 9-классник Антон Кухто из Докшицкого района. Школьник разработал экскурсионный маршрут по Крулевщинскому краю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начинается он с храма Святой праведной Анны в деревне Слобода. На протяжении полугода юный краевед изучал летопись святыни. Результат кропотливого труда – Гран-при международного конкурса исследовательских работ «Духовный свет».

Сейчас мы с вами пройдем к одному из уникальных храмов – Святой праведной Анны в деревне Слобода.

С этой точки на карте начинается путешествие по Крулевщинскому краю. В основе экскурсии – рассказ о 300-летней истории храма Святой праведной Анны в деревне Слобода. Над созданием культурно-просветительского маршрута по местам своей малой родины 9-классник Антон Кухто трудился не один месяц. Изучал старые фотографии и документы, искал информацию в газетах, беседовал со старожилами.