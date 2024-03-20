В МАРТ вручили благодарности за значимый вклад в сбор средств на лечение детей, страдающих СМА

Творить добро легко. В МАРТ вручили благодарности за весомый вклад в сборе средств на лечение детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году трем малышам с редким генетическим заболеванием, выражающемся в прогрессирующей слабости мышц, сделали самые дорогие уколы в мире. Стоимость каждого – около 2 миллионов долларов. Такая процедура стала возможной после обращения одной из мам больного ребенка в Совет Республики. Неподъемные для отдельно взятых семей средства собирали всей страной. Откликнулись в том числе сфера торговли, производственные и медицинские предприятия.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: В целом у нас приняли участие с начала прошлого года до текущего периода 164 субъекта хозяйствования. Помогали финансово решить эту проблему.

Нонна Врублевская:

Мы оказали посильную для себя спонсорскую помощь в реабилитации и лечении детей, страдающих таким серьезным и сложным заболеванием. Надеемся, что наш посильный вклад немного помог.

У детей, которые получили самое дорогое лекарство в мире, появился реальный шанс справиться с болезнью. К слову, вводить подобные препараты в нашей стране могут только специалисты РНПЦ «Мать и дитя». Они прошли специальное обучение, получив соответствующие сертификаты.