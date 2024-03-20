В МАРТ вручили благодарности за значимый вклад в сбор средств на лечение детей, страдающих СМА

Творить добро легко. В МАРТ вручили благодарности за весомый вклад в сборе средств на лечение детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Творить добро легко. В МАРТ вручили благодарности за весомый вклад в сборе средств на лечение детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году трем малышам с редким генетическим заболеванием, выражающемся в прогрессирующей слабости мышц, сделали самые дорогие уколы в мире. Стоимость каждого – около 2 миллионов долларов. Такая процедура стала возможной после обращения одной из мам больного ребенка в Совет Республики. Неподъемные для отдельно взятых семей средства собирали всей страной. Откликнулись в том числе сфера торговли, производственные и медицинские предприятия.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В целом у нас приняли участие с начала прошлого года до текущего периода 164 субъекта хозяйствования. Помогали финансово решить эту проблему.
Нонна Врублевская:
Мы оказали посильную для себя спонсорскую помощь в реабилитации и лечении детей, страдающих таким серьезным и сложным заболеванием. Надеемся, что наш посильный вклад немного помог.
У детей, которые получили самое дорогое лекарство в мире, появился реальный шанс справиться с болезнью. К слову, вводить подобные препараты в нашей стране могут только специалисты РНПЦ «Мать и дитя». Они прошли специальное обучение, получив соответствующие сертификаты.
Дмитрий Лазарь, заместитель начальника главного управления – начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
Собранные средства позволили провести детям патогенетическую терапию в ранних стадиях и остановить течение заболевания. И у тех детей, которые получили данную терапию, уже наблюдается возвращение навыков двигательной активности, к ним возвращаются те рефлексы, которые были утрачены.
В нашей стране заботе о здоровье граждан внимание особое. Но есть ситуации, когда справиться с проблемой одномоментно сложно. Необходима поддержка всех неравнодушных. И история с больными СМА ребятами – одна из таких.