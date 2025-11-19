Казаков: отношение к государству у тех людей, которые пытаются зарабатывать за границей, очень потребительское

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, что происходит на белорусско-литовской границе, поручения Лукашенко по ситуации, украинский след во взрыве в Польше, а также новости о якобы соглашении США и России по Украине. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

У меня ребенок как-то спросил: слушай, чем капитализм и социализм отличаются? Я говорю: «Знаешь, например, ты как 11-классник имеешь возможность ездить в общественном транспорте Минска бесплатно – это и есть социализм. А как 11-классник в маршрутке, ты бесплатно не проедешь, тебе надо платить деньги – это капитализм». Так вот, отношение к государству у нас, особенно у тех людей, которые пытаются зарабатывать за границей, очень потребительское.

Я читал, например, некоторые заявления тех людей, которым не очень нравится своя оплата. Вообще, на самом деле, даже 500 рублей за трехкомнатную квартиру, это все равно дешевле, чем в Вильнюсе. Это дешевле, чем в Вильнюсе. Но при этом ты работаешь в Вильнюсе, здесь у тебя есть семья, ты не платишь здесь налоги, а при этом требуешь к себе отношения как к обычному гражданину.

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