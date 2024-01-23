Терех: граница – это святое. За ней надо следить крайне серьезно

Проект « Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ситуацию на границе с Беларусью и попытки так называемых демократических сил дестабилизировать ситуацию в мире. В гостях публицист Юрий Терех и тележурналист Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все наши силовики: и Вооруженные Силы, и внутренние войска сейчас помогают укреплять границу нашим блестящим пограничникам. 1000 километровс бандеровской Украиной. Причем 1000 и половина из них – труднопроходимые места, где пытаются террористы провозить оружие, взрывчатку и все остальное. В общем, обстановка непростая. Следите за приграничной обстановкой?



Юрий Терех, публицист:

Слежу. Граница в любой ситуации: хорошие отношения, плохие отношения, с кем-то накаляется – это святое. За ней надо следить всегда. Предельно максимально, предельно жестко и точно. Как минимум сейчас ее пытаются использовать, чтобы протаскивать в страну оружие и взрывчатку для терактов, закидывать диверсантов. Естественно, за этим следить надо крайне серьезно.

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