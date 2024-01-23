Помогли с открытием своего бизнеса! Какую поддержку оказывают эвакуированным жителям Газы в Беларуси?

Забыть об ужасах войны. Многодетная семья Еркиек из Палестины, которая прибыла в Беларусь эвакуационным спецрейсом, уже два месяца налаживает жизнь в Воложине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начать пришлось практически с нуля – на помощь пришло государство. Временное жилье, теплая одежда, медицинские услуги – семью обеспечили всем необходимым. Сейчас местные власти помогают решить проблемы с трудоустройством. Продолжит тему – Дарья Седун.

Родной дом, собственное дело, любимая работа – в один момент счастливая жизнь просто исчезла. Теперь все нужно начинать с нуля. Недавно практически все члены семьи получили белорусские паспорта. Сейчас в поиске собственного жилья. Остро стоит и вопрос трудоустройства.

Салах Еркиек:

Дай бог, что это все решили: нам и жилье, и прописка, что смогли устроить на работу. Живем нормально, как и все живут. Спасибо, что не бросили! Белорусские власти помогают эвакуированной семье из Газы.

За помощью в решении этих вопросов обратились к местным властям. Им предложили сразу несколько вариантов. Работать по специальности – массажистом – глава семейства сможет в Копыльском районе. Там же есть возможность получить арендное жилье и отправить малышей в детский сад. А вот сыновья пары даже могут попробовать открыть собственное дело.