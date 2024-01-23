Спасли людей от зверств нацистов! Как Лельчицы освобождали от гнёта фашизма?

80-летие со дня освобождения от фашистской оккупации сегодня, 23 января, празднует Лельчицкий район. За годы войны его территория буквально превратилась в пепелище – из 7 314 крестьянских дворов уцелело лишь девять. Нацисты убили около двух тысяч мирных жителей, сожгли 74 деревни. Боль и страдания не сломили народ Полесья – партизанские отряды и подполье храбро помогали Красной армии освобождать Родину. О страницах героической истории репортаж Анны Корольчук.

Шестиклассник Кирилл Ляховец только начинает серьезное изучение истории своего края, но эта экспозиция ему уже особенно близка. В далеком 1965 году музейную комнату в первой лельчицкой школе создавал его прадедушка Андрей Маслов.

Кирилл Ляховец, учащийся Лельчицкой средней школы № 1:

Он воевал на 1-м Белорусском фронте, участвовал в войне на реке Висла, чтобы освободить столицу в Польше, Варшаву. Также он участвовал в штурме Берлина.

В мирной жизни прадедушка-фронтовик стал педагогом. Организовал историко-краеведческий кружок, участники которого помогали по крупицам собирать воспоминания земляков о тяжелых военных годах, разыскивать документы и экспонаты. В семье также бережно хранят память о героическом родственнике.