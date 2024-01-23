На белорусской границе снизилось число провокаций со стороны Украины – председатель ГПК

Решение на охрану государственной границы сегодня, 23 января, подписал Президент. Обсуждение этого документа стало продолжением серии совещаний на высшем уровне по вопросам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на прошлой неделе во Дворце Независимости обсуждали Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. И если их обновленные проекты будут принимать на Всебелорусском народном собрании, то мероприятия по охране рубежей утверждает глава государства.

На украинском направлении сейчас констатируют относительно прошлого года затишье. Еще бы! Наши южные соседи заминировали периметр.