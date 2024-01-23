На белорусской границе снизилось число провокаций со стороны Украины – председатель ГПК

Решение на охрану государственной границы сегодня, 23 января, подписал Президент. Обсуждение этого документа стало продолжением серии совещаний на высшем уровне по вопросам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на прошлой неделе во Дворце Независимости обсуждали Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. И если их обновленные проекты будут принимать на Всебелорусском народном собрании, то мероприятия по охране рубежей утверждает глава государства.
На украинском направлении сейчас констатируют относительно прошлого года затишье. Еще бы! Наши южные соседи заминировали периметр.
Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Мы отмечаем, что снизилось количество провокаций в 2023 году и в начале 2024 года, в том числе и с применением беспилотных летательных аппаратов. Связано с особенностями охраны участка украинской стороной, связано, конечно, и с определенным развитием ситуации в военном конфликте с Российской Федерацией. И связано в первую очередь с субъективным фактором, то есть бывает, что один украинский пограничник или военнослужащий более хорошо воспитан, другой – менее хорошо воспитан.
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