Будущее белорусской науки! Наталья Петкевич встретилась с победителями международных олимпиад

За ними – будущее белорусской науки и экономики. Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич встретилась с победителями международных олимпиад, а также их преподавателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В индустриальном парке «Великий камень» собрались самые одаренные и талантливые молодые люди страны, которые своими знаниями прославили Беларусь далеко за ее пределами. Для многих победа в международной олимпиаде – это не просто «медаль в копилку», а старт в будущую профессию.

Полина Сологуб, студентка Белорусского государственного университета:

Это была не только олимпиада, это были еще месяцы подготовки перед ней. Это работа не только с преподавателями, не только с командой, но и своя личная. И мне кажется, что каждый, кто победил в олимпиаде, вкладывался не только головой, но еще и душой в эту олимпиаду.

Мария Баран, учащаяся гимназии №1 Новополоцка:

Я усердно готовилась. Так как олимпиада была летом, я потратила силы, свои каникулы на подготовку к олимпиаде, о чем не жалею.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Наша страна традиционно имеет высокие достижения на предметных школьных олимпиадах. И прошедший 2025 год не стал в этом исключением. 60 медалей с различных международных олимпиад привезли наши школьники. И сегодня эти ребята – кто-то уже стал студентом-первокурсником, кто-то продолжает учебу в школе – на базе «Великого камня» получат свои награды.

Успехи учеников, пусть и талантливых, были бы невозможны без помощи педагогов. Именно благодаря их титаническому труду, знаниям и поддержке ребята добиваются поистине высоких результатов. Тем, как развивать индивидуальные способности учащихся и совершенствовать их работу, сегодня делились лучшие педагоги страны. Их труд также не остался незамеченным. 20 преподавателей получили благодарности главы правительства и министра образования Беларуси. Руководителям учреждений общего среднего образования, учащиеся которых в 2025-м завоевали золотые медали на международных олимпиадах, вручили денежные сертификаты на обновление материально-технической базы.

Юлия Багдасарова, учитель географии гимназии № 2 Бреста:

2025 год запомнится мне в профессиональном плане выдающимися победами моего ученика Мисиюка Николая на международных олимпиадах по географии и наукам о Земле. И хочу сказать, что эта победа не случайная, а результат целенаправленной педагогической системы в гимназии. Это традиции гимназии, работа с одаренными учащимися, это взаимосвязь с учреждениями высшего образования. Это обязательно поддержка семьи. И в первую очередь это упорство, целеустремленность самого ученика.