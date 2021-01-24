Шокирующая история в Витебске: мужчина зарезал лабрадора. Какое наказание ему грозит?

Новости Беларуси. Мнение белорусов, неравнодушных к животным, услышали. Теперь за жестокое обращение с братьями нашими меньшими можно схлопотать до трех лет лишения свободы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Витебске в канун Нового года мужчина зарезал лабрадора. Услышав вой умирающей собаки, соседка вызвала милицию и позвонила хозяйке пса. Виновного задержали, сейчас идет суд. Нам не удалось пообщаться ни с хозяевами убитой собаки, ни с самим убийцей, зато своим мнением поделился сосед. Здесь, кажется, все в курсе ситуации.

Таких вообще нужно завести, проверить прежде всего. Потому что человек с нормальной психикой, вы, я, в каком бы он состоянии ни был, возбужденном, негативном, не пойдет собаку резать.

Психиатрическую экспертизу провели. Стало ясно: зарезавший собаку осознавал, что делал. По белорусскому законодательству ему грозит штраф, арест или исправительные работы. Но это пока. После вступления в силу новой редакции Уголовного кодекса за совершение подобного деяния повторно или группой лиц можно будет оказаться за решеткой на срок до трех лет (читайте здесь).