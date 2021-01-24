Белорусы стали жить лучше и дольше? Вот статистика

Новости Беларуси. Белорусы стали жить лучше. Это не просто слова, это тщательный анализ статистических данных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, ведущий:

В мировом рейтинге достижения 17 взаимосвязанных и неразделимых Целей в области устойчивого развития Беларусь заняла 18-ю позицию среди 166 стран.

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос на 3,5 тысячи долларов за 5 лет. В 2020-м это почти 21,5 тысяча долларов США. Низкая безработица, стабильная занятость населения, реальная зарплата выросла в 1,3 раза. По индексу человеческого капитала Всемирного банка мы в топ-40 или 36-е место из 174 государств.

Снизилась административная и контрольная нагрузки на бизнес – мы 49-е среди 190 экономик мира. По индексу конкурентоспособности промышленности Беларусь находится на 47-й позиции из 152 стран.

Беларусь – региональный лидер в производстве тракторов, треть мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов за нами. Впервые мы освоили производство легковых автомобилей, в ближайшем будущем у нас будет и свой электромобиль. Мы входим в тройку лидеров по экспорту калийных удобрений, обеспечивая седьмую часть мирового производства.

На Всебелорусском народном собрании будут обозначены новые горизонты. Приведем некоторые цифры.

Рост ВВП в реальном выражении в 2025-м должен быть не менее, чем в 1,2 раза выше к уровню 2020-го. Такой же рост предусмотрен и для такого показателя, как инвестиции в основной капитал, и для доходов населения, включая рост пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

Чтобы сократить затраты, будут внедряться современные системы управления производством и продажами продукции. Стимулировать будут и тех, кто активно займется внедрением ресурсосберегающего оборудования и техпроцессов. У нас появятся системы умного производства. Целевой ориентир – ежегодное снижение затрат на производство на 1,5-2 %.

Доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума (так называемый уровень малообеспеченности) к 2025 году составит не более 4,5 %. Экспорт товаров и услуг должен достичь отметки в 50 миллиардов долларов США. Планируется, что жить белорусы должны еще дольше – 76,5 лет. Таков средний показатель. А прорывными точками роста промышленности станут электроиндустрия и электротранспорт.