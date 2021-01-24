«За две собаки вы будете платить 300 евро в год». Жительница Германии рассказала о содержании питомцев в стране
Новости Беларуси. Анна не так давно стала хозяйкой Фриды. Собака приехала из Сочи в статусе бездомной. Казалось бы, бери дворняжку домой, да и все. Но в Германии так не получится. Потенциальные владельцы проходят собеседования, инспекции, подтверждают готовность содержать животное и нести немаленькие издержки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анна Бэр, владелица собаки (Германия):
Это как учет собак в стране. Конкретно в нашем городе, а мы живем в Лейпциг (это земля Саксония), налог стоит 100 евро в год. Вторая собака и третья – это уже будет гораздо дороже стоить. И за вторую собаку вы будете платить налог почти 200 евро, 190 с чем-то. То есть за две собаки вы будете платить 300 евро в год налога. Это, в общем-то, делается для того, чтобы не заводили так по много собак, потому что немцы, конечно, собачники.
Теперь за жестокое обращение над животными можно получить срок до 3 лет. Что ещё изменится в законе?
Понимаете, да? Когда такой путь предстоит человеку, он десять раз подумает, действительно ли он готов завести животное и уж конечно едва ли поднимет руку на четвероногого или выбросит его, понимая, что придется отвечать. И отвечать серьезно. Хотя всякое случается.
Анна Бэр:
На улицу животное, конечно же, выбросить нельзя. В Германии нет вообще бездомных животных. Но если ты не уживаешься с животными, если какая-то у тебя жизненная ситуация, сложилось так, что ты не можешь себе дальше оставлять животное, то можно отдать в приют собаку или же попытаться ей найти вторые добрые руки. И, к сожалению, таких случаев немало. Когда я начала искать нам собаку, я увидела очень много объявлений в интернете.