«За две собаки вы будете платить 300 евро в год». Жительница Германии рассказала о содержании питомцев в стране

Новости Беларуси. Анна не так давно стала хозяйкой Фриды. Собака приехала из Сочи в статусе бездомной. Казалось бы, бери дворняжку домой, да и все. Но в Германии так не получится. Потенциальные владельцы проходят собеседования, инспекции, подтверждают готовность содержать животное и нести немаленькие издержки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Бэр, владелица собаки (Германия):

Это как учет собак в стране. Конкретно в нашем городе, а мы живем в Лейпциг (это земля Саксония), налог стоит 100 евро в год. Вторая собака и третья – это уже будет гораздо дороже стоить. И за вторую собаку вы будете платить налог почти 200 евро, 190 с чем-то. То есть за две собаки вы будете платить 300 евро в год налога. Это, в общем-то, делается для того, чтобы не заводили так по много собак, потому что немцы, конечно, собачники.

Теперь за жестокое обращение над животными можно получить срок до 3 лет. Что ещё изменится в законе?

Понимаете, да? Когда такой путь предстоит человеку, он десять раз подумает, действительно ли он готов завести животное и уж конечно едва ли поднимет руку на четвероногого или выбросит его, понимая, что придется отвечать. И отвечать серьезно. Хотя всякое случается.