Запуск каких производств ожидает белорусов и куда уходят инвестиции? Вот как проходит модернизация страны

Новости Беларуси. В нашей продовольственной безопасности можно не сомневаться. В 2022 году сельское хозяйство принесло в казну больше 8 миллиардов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Много продаем в Россию. В Китай нарастили экспорт на 40 %. Но расслабляться не стоит. Этот посыл звучит практически на каждом совещании во Дворце Независимости и адресован всем без исключения. В начале марта об этом Президент еще раз напомнил на расширенном заседании Совета министров, где много говорили о развитии регионов и привлечении инвестиций.

Чтобы расшевелить периферию в первую очередь в экономическом плане, в правительстве разработали специальный план, по которому в стране планируют создать 129 инвестпроектов по принципу «один район – один проект». В 2023 году в регионах запустят и около 100 импортозамещающих производств. Наш корреспондент побывал на предприятиях, которые уже вписались в белорусскую сферу интересов. Как проходит экономическая модернизация страны, расскажет Юлия Мычка.

Так с высоты птичьего полета выглядят инвестиции в Витебской области. В агропромышленном сердце региона – Глубоком – уже летом начнет работу завод по производству масел, смазочных материалов. Готовность – 80 %. Впереди установка оборудования и акцент на импортозамещение.

Александр Коледа, заместитель директора завода по производству масел, смазочных материалов и специальных жидкостей:

В складе сырья помещены восемь 30-кубовых емкостей, в которых будет храниться вторичное масло, которое поступает из Новополоцкого завода нефтепродуктов. Общий объем инвестиций – более 10 миллионов рублей. Сырье на предприятие будет поставлять Новополоцкий НПЗ, а здесь, если по-простому, его будут смешивать с добавками и разливать. Продукт нужный, в том числе в странах ЕАЭС. Четыре линии, более 40 наименований, одним словом, экспорт пойдет как по маслу.

Александр Коледа:

Спрос есть. Мы выпускаем продукцию для лесного хозяйства, промышленных организаций и автотранспорта. «Пропускает 800 тонн жидкой стали». Белорус создал уникальные огнеупорные материалы – как они работают? Но эффект от такого производства измеряется не только деньгами.

Татьяна Константинова, заместитель председателя Глубокского райисполкома:

На производстве планируется создание новых рабочих мест, не менее 20. Ввиду того, что производство здесь планируется высокоавтоматизированное, это будут высококвалифицированные рабочие и административно-управленческий персонал. Руководитель планирует строительство либо покупку жилья для своего персонала в городе, соответственно, это вливание инвестиций в экономику района дополнительные. Кроме того, приедут новые специалисты, создадутся новые семьи. Будут дети, это и демографический вопрос затрагивает.

Инвестиционные штрихи только 2023 года – полторы сотни новых производств. Такие кадры – открытие новых предприятий – точно не покажут СМИ в ЕС, где экономический крах Беларуси предвещали чуть ли не в каждом выпуске новостей. Да, еще год назад проблемы были. Сначала пандемия, потом санкции. Это привело к оттоку инвестиций. Но ситуация выровнялась, а как поступать с теми, кто покинул наше бизнес-пространство, указания дал Президент.

Лукашенко об ушедших инвесторах: «Помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность». Подробности здесь. Чтобы поддержать реальный сектор экономики, в Беларуси оперативно разработали отдельную систему. Как результат, в 2022 году рекордное сальдо по внешней торговле, рост экспорта и инвестиций. Самый большой приток в столице и Минской области. Солидный прирост в 150 миллионов долларов показала Могилевская область.