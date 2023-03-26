«Пропускает 800 тонн жидкой стали». Белорус создал уникальные огнеупорные материалы – как они работают?

Новости Беларуси. В нашей продовольственной безопасности можно не сомневаться. В 2022 году сельское хозяйство принесло в казну больше 8 миллиардов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Много продаем в Россию. В Китай нарастили экспорт на 40 %. Но расслабляться не стоит. Этот посыл звучит практически на каждом совещании во Дворце Независимости и адресован всем без исключения.

Пока одни городят заборы, другие возводят мосты. К примеру, Китай готов инвестировать в производство и переработку сельхозпродукции. А в Могилевской области для этого все есть. На подходе и крупный свиноводческий репродуктор более чем на 3,5 тысячи голов. Комплекс позволит увеличить годовой объем свинины почти в четыре раза.

Ольга Осмаловская, заместитель директора по экономике и финансам Климовичского комбината хлебопродуктов:

Мясокомбинаты на сегодня, конечно, какую-то часть приобретают из-за рубежа, здесь позволит полностью обеспечивать их потребность. Естественно, наши белорусы будут получать свою собственную выращенную свинину, которая будет качественная здесь, в наших хороших природных условиях, и полезная, экологически чистая. Этот комплекс – настоящий автономный городок, где все автоматизировано: от водонапорной башни до микроклимата в сараях.

Юрий Мамонтов, главный инженер климовичского свиноводческого репродуктора:

Разница старого и нового заметна. Здесь по новым технологиям, все в совершенном состоянии, климат-контроль, содержание свиней. Все на автоматике, для людей все. Все чаще бизнес-инициативы исходят от белорусов. Александр Козлов работал в иностранных компаниях 15 лет, но вернулся на малую родину и открыл уникальное предприятие.

Александр Козлов, директор предприятия по производству огнеупорных материалов:

Вот эти изделия на первый взгляд кажутся просто кусками бетона, ничего такого презентабельного нет. Но на самом деле важны их характеристики. Вот этот маленький ковшовый стакан ставится в сталеразливочный ковш. Он работает при температуре примерно 1 580 градусов, пропускает 800 тонн жидкой стали.

Запуск каких производств ожидает белорусов и куда уходят инвестиции? Вот как проходит модернизация страны. Продукция закрывает освободившуюся нишу на внутреннем и российском рынках. Сейчас на производстве трудится 10 человек, но в будущем планируют расшириться до полноценного завода.

Валентин Ундруль, заместитель председателя Жлобинского райисполкома:

Очень активно мы работаем с частным бизнесом, оказываем поддержку на всех уровнях. Конечно, в первую очередь это предоставление земельных участков под реализацию инвестиционных проектов, инвестиционных площадок, неиспользуемых зданий. В настоящее время реализуется проект в рамках «Один район – один проект», это проект с иностранными инвестициями. Предприятие будет поставлять продукцию концерна «Беллегпром». Я думаю, что в этом году он выйдет на свою проектную мощность.