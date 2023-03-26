Украина – европейский центр возрождения неонацизма? Ответила Наталья Селюкина

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Наталья Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память» (Россия):

Относительно такого утверждения, думаю, это можно сказать смело, потому что мы видим пример того, как военный конфликт разгорается из-за того, что страны Европы принимают активное участие в том, чтобы накачивать этот регион оружием, добровольцами и всеми теми, кто желает проявить свое участие в геноциде мирного населения. К сожалению, как мы видим по различным информационным каналам, СМИ, это стало таким мейнстримом для представителей военных ведомств. С поддержкой государственной элиты Прибалтийских государств направляются группы солдат национальной армии на территорию другого государства, чтобы отрабатывать свои навыки ведения боевых действий, получать какой-то опыт, не говоря о том, что здесь есть еще момент преследования личных целей и прагматичных, потому что я не думаю, что дело только в том, что они идут туда по зову своего нацистского вдохновения. Прежде всего они понимают, что в дальнейшем результат такой борьбы может принести им некие дивиденды, например, приобретение земли, влияние на эту инфраструктуру, соответственно, оказывать давление на границы России и Беларуси, что для нас является угрозой со всех точек зрения. Не только военной и политической, но и культурной, гуманитарной.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Видно, как поднял голову современный неонацизм». Почему история с Хатынью продолжается до сих пор?

Почему Украину захватывает нацизм, а чиновники закрывают на это глаза? Интервью с депутатом Европарламента от Словакии

«Теперь мы пожинаем плоды». Кто виноват в том, что идеология нацизма возрождается?