Прямой эфир

Теперь и по месту работы. Как решают вопрос с вакцинацией от коронавируса на минских предприятиях?

02 июня 2021 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Расширить возможности вакцинации. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил обеспечить всем желающим сотрудникам столичных предприятий возможность получить прививку от COVID-19 по месту работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь и по месту работы. Как решают вопрос с вакцинацией от коронавируса на минских предприятиях?-1

Все организации, где есть база для проведения вакцинации, должны ее использовать с этой целью. Главам администраций районов поручено взять этот вопрос на личный контроль, пригласить руководителей предприятий и проработать вопрос организации прививочной кампании против коронавируса на местах.

Теперь и по месту работы. Как решают вопрос с вакцинацией от коронавируса на минских предприятиях?-4

Санитарным службам столицы необходимо усилить контроль за соблюдением всех противоэпидемиологических мер как на предприятиях, так и в общественных местах.

Читайте также:

Посол КНР: попросили Минздрав Беларуси пользоваться предоставленной Китаем вакциной для всех наших граждан

Во всех поликлиниках Минска начали выдавать сертификаты о вакцинации. Как его получить и сколько стоит услуга?

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб

# Коронавирус # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажиры самолёта «Белавиа», который аварийно сел в Краснодаре, прибыли в Минск. Вот что они рассказывают
02 июня 2021 14:24

Пассажиры самолёта «Белавиа», который аварийно сел в Краснодаре, прибыли в Минск. Вот что они рассказывают

В Копыле выберут лучшие участки и оценят домашние закатки. Там пройдёт конкурс на лучшее подворье
02 июня 2021 14:12

В Копыле выберут лучшие участки и оценят домашние закатки. Там пройдёт конкурс на лучшее подворье

БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока
02 июня 2021 13:44

БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока