Теперь и по месту работы. Как решают вопрос с вакцинацией от коронавируса на минских предприятиях?

Новости Беларуси. Расширить возможности вакцинации. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил обеспечить всем желающим сотрудникам столичных предприятий возможность получить прививку от COVID-19 по месту работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.