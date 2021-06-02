Теперь и по месту работы. Как решают вопрос с вакцинацией от коронавируса на минских предприятиях?

Новости Беларуси. Расширить возможности вакцинации. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил обеспечить всем желающим сотрудникам столичных предприятий возможность получить прививку от COVID-19 по месту работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все организации, где есть база для проведения вакцинации, должны ее использовать с этой целью. Главам администраций районов поручено взять этот вопрос на личный контроль, пригласить руководителей предприятий и проработать вопрос организации прививочной кампании против коронавируса на местах.