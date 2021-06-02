Прямой эфир

В Копыле выберут лучшие участки и оценят домашние закатки. Там пройдёт конкурс на лучшее подворье

02 июня 2021 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Копыле определят лучшее ветеранское подворье. Подать заявку на участие можно до 15 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыле выберут лучшие участки и оценят домашние закатки. Там пройдёт конкурс на лучшее подворье-1

Конкурс проводится уже 14-й год подряд и включает в себя несколько номинаций. Оргкомитет оценивает цветочное оформление участка, поделки из дерева и овощей, наличие домашних животных. Отдельно ветераны представляют на суд жюри собственные закатки из того, что сами вырастили. Жители многоквартирных домов тоже могут принять участие, оформив цветник у подъезда.

В Копыле выберут лучшие участки и оценят домашние закатки. Там пройдёт конкурс на лучшее подворье-4

Людмила Каменко, председатель Копыльского районного Совета ветеранов:
По итогам конкурса 2020 года наш Копыльский район занял первое место. Наши люди представили очень хорошие, интересные материалы. Это все-таки говорит, что это труд, это преемственность поколений, это передача опыта молодым семьям. В этом году Минским областным Советом ветеранов включена новая номинация – это благоустройство животноводческих ферм и комплексов.

В Копыле выберут лучшие участки и оценят домашние закатки. Там пройдёт конкурс на лучшее подворье-7

Итоги районного этапа подведут до 15 сентября. Победители смогут представить свой двор на областном конкурсе.

# Конкурс # общество # Людмила Каменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока
02 июня 2021 13:44

БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

Не согласовала Россия. Lufthansa отменила полёты из Франкфурта в Москву и Петербург
02 июня 2021 13:10

Не согласовала Россия. Lufthansa отменила полёты из Франкфурта в Москву и Петербург

БЖД назначила дополнительный поезд Минск – Витебск на время «Славянского базара»
02 июня 2021 12:46

БЖД назначила дополнительный поезд Минск – Витебск на время «Славянского базара»