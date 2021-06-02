В Копыле выберут лучшие участки и оценят домашние закатки. Там пройдёт конкурс на лучшее подворье

Новости Беларуси. В Копыле определят лучшее ветеранское подворье. Подать заявку на участие можно до 15 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Конкурс проводится уже 14-й год подряд и включает в себя несколько номинаций. Оргкомитет оценивает цветочное оформление участка, поделки из дерева и овощей, наличие домашних животных. Отдельно ветераны представляют на суд жюри собственные закатки из того, что сами вырастили. Жители многоквартирных домов тоже могут принять участие, оформив цветник у подъезда.

Людмила Каменко, председатель Копыльского районного Совета ветеранов:

По итогам конкурса 2020 года наш Копыльский район занял первое место. Наши люди представили очень хорошие, интересные материалы. Это все-таки говорит, что это труд, это преемственность поколений, это передача опыта молодым семьям. В этом году Минским областным Советом ветеранов включена новая номинация – это благоустройство животноводческих ферм и комплексов.