Посол КНР: попросили Минздрав Беларуси пользоваться предоставленной Китаем вакциной для всех наших граждан

Новости Беларуси. Более 3,5 тысячи граждан Китая вакцинируют в Минске от коронавируса. Сделают такую прививку в основном студенты и работники предприятий из КНР, которые сейчас учатся и работают в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их вакцинируют в 33-й столичной поликлинике. 31 мая с самого утра здесь выстроилась очередь из нескольких десятков желающих. В ход идет китайская Vero Cell. Как отметил посол КНР в Беларуси, сейчас вакцина – самое действенное и мощное средство от пандемии.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

При поставке второй партии вакцины в виде гуманитарной помощи с китайской стороной была достигнута договоренность, чтобы белорусская сторона вакцинировала вакциной, которая доставлена из Китайской Народной Республики, своих граждан. 33-я городская поликлиника будет не одна, скорее всего, подключатся сюда еще 19-я и 34-я, чтобы в максимально короткие сроки привить студентов (основная часть – студенты), чтобы они смогли выехать в начале июля к себе на родину на каникулы.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

В этот раз мы обратились к Министерству здравоохранения Беларуси и попросили министерство пользоваться предоставленной китайским правительством вакциной от COVID-19 белорусскому правительству для всех китайских граждан, которые находятся в Беларуси. И в результате ваше Министерство здравоохранения согласилось. За это мы очень благодарны. Это в очередной раз свидетельствует о высоком уровне между нашими государствами и глубокой дружбе между народами наших двух стран.