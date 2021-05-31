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Посол КНР: попросили Минздрав Беларуси пользоваться предоставленной Китаем вакциной для всех наших граждан

31 мая 2021 12:28
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Новости Беларуси. Более 3,5 тысячи граждан Китая вакцинируют в Минске от коронавируса. Сделают такую прививку в основном студенты и работники предприятий из КНР, которые сейчас учатся и работают в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол КНР: попросили Минздрав Беларуси пользоваться предоставленной Китаем вакциной для всех наших граждан-1

Их вакцинируют в 33-й столичной поликлинике. 31 мая с самого утра здесь выстроилась очередь из нескольких десятков желающих. В ход идет китайская Vero Cell. Как отметил посол КНР в Беларуси, сейчас вакцина – самое действенное и мощное средство от пандемии. 

Посол КНР: попросили Минздрав Беларуси пользоваться предоставленной Китаем вакциной для всех наших граждан-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
При поставке второй партии вакцины в виде гуманитарной помощи с китайской стороной была достигнута договоренность, чтобы белорусская сторона вакцинировала вакциной, которая доставлена из Китайской Народной Республики, своих граждан. 33-я городская поликлиника будет не одна, скорее всего, подключатся сюда еще 19-я и 34-я, чтобы в максимально короткие сроки привить студентов (основная часть студенты), чтобы они смогли выехать в начале июля к себе на родину на каникулы.

Посол КНР: попросили Минздрав Беларуси пользоваться предоставленной Китаем вакциной для всех наших граждан-7

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
В этот раз мы обратились к Министерству здравоохранения Беларуси и попросили министерство пользоваться предоставленной китайским правительством вакциной от COVID-19 белорусскому правительству для всех китайских граждан, которые находятся в Беларуси. И в результате ваше Министерство здравоохранения согласилось. За это мы очень благодарны. Это в очередной раз свидетельствует о высоком уровне между нашими государствами и глубокой дружбе между народами наших двух стран.

Посол КНР: попросили Минздрав Беларуси пользоваться предоставленной Китаем вакциной для всех наших граждан-10

Не отстают и регионы. Правда, там цифра подлежащих вакцинации граждан Китая чуть меньше. Каждому, кто прививается от коронавируса, выдают справку и сертификат.

# Коронавирус # общество # Александр Тарасенко # Се Сяоюн # Фотофакт

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