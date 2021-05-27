Во всех поликлиниках Минска начали выдавать сертификаты о вакцинации. Как его получить и сколько стоит услуга?

Новости Беларуси. Во всех поликлиниках Минска начали выдавать сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Документ, подтверждающий прививку, на двух языках – русском и английском. Его выдают тем, кто планирует выезд за границу, а также лицам, которые вакцинировались двумя компонентами российского либо китайского препарата. Услуга сертификата платная, стоимость – около 5 рублей.