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Во всех поликлиниках Минска начали выдавать сертификаты о вакцинации. Как его получить и сколько стоит услуга?

27 мая 2021 13:47
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Новости Беларуси. Во всех поликлиниках Минска начали выдавать сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во всех поликлиниках Минска начали выдавать сертификаты о вакцинации. Как его получить и сколько стоит услуга?-1

Документ, подтверждающий прививку, на двух языках – русском и английском. Его выдают тем, кто планирует выезд за границу, а также лицам, которые вакцинировались двумя компонентами российского либо китайского препарата.

Услуга сертификата платная, стоимость – около 5 рублей.

Во всех поликлиниках Минска начали выдавать сертификаты о вакцинации. Как его получить и сколько стоит услуга?-4

Кстати, только в 16-й городской клинической поликлинике выдали около 100 документов. Чтобы получить сертификат, нужно подать заявку онлайн на сайте медучреждения или в письменном виде. Готовая бумага выдается в столе справок через два рабочих дня после оплаты.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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