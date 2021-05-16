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Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб

16 мая 2021 19:05
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Новости Беларуси. Не откладывать вакцинацию советуют те, кто уже больше года на передовой в борьбе с коронавирусом. Белорусские медики на неделе запустили в Сети флешмоб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-1

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-3

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-5

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-7

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-9

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-11

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-13

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-15

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-17

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-19

Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб-21

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# Коронавирус # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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