Белорусские врачи советуют прививаться. Медики запустили в Сети флешмоб

Новости Беларуси. Не откладывать вакцинацию советуют те, кто уже больше года на передовой в борьбе с коронавирусом. Белорусские медики на неделе запустили в Сети флешмоб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Не откладывать вакцинацию советуют те, кто уже больше года на передовой в борьбе с коронавирусом. Белорусские медики на неделе запустили в Сети флешмоб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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